Страстная суббота 18 апреля: что категорически нельзя делать за день до Пасхи

Последний день Великого поста перед Пасхой называется Страстной субботой. В этом году для всех христиан, придерживающихся юлианского календаря, он приходится на 18 апреля. Традиционно, перед одним из главных христианских праздников верующие вспоминают историю погребения и пребывания во гробе тела Иисуса Христа и сошествия его в мир мертвых с последующим воскресением. В канун Светлого Воскресенья православные молятся и зажигают свечи.

Что можно делать 18 апреля

Как правило, христиане ведут последние приготовления к Пасхе: они красят и украшают яйца, пекут куличи и другие блюда, которые планируют в воскресенье поставить на стол.

Традиционно, верующие в этот день раздают милостыню всем нуждающимся и оказывают помощь тем, кому она необходима. Важно совершать добрые, бескорыстные поступки и очистить свое сердце от злости и зависти. Для этого лучше всего попросить прощения у родных и близких.

Перед великим праздником можно есть только невареную растительную пищу, хлеб, соль, сырые овощи и фрукты, сухофрукты, мед, а также орехи.

Что нельзя делать 18 апреля

В Страстную субботу запрещается заниматься физическим трудом: делать уборку, стирать, гладить, ловить рыбу и охотиться. Кроме того, в этот день категорически нельзя веселиться, поэтому устраивать свадьбы, юбилеи и другие праздники также не рекомендуется.

В канун Пасхи необходимо воздержаться от ссор и постараться сгладить все конфликты с окружающими. Также в народе верят, что в этот день нельзя ничего отдавать из дома, иначе можно потерять здоровье, удачу и благополучие.

Приметы 18 апреля

Если жениться в Страстную субботу, супружеская жизнь недолгой будет.

Если в Страстную субботу погода хорошая, то и лето теплым будет.

Если в этот день пасмурно, лето ожидается дождливым.

Если освященное яйцо бросить в воду и умыться ею, можно прогнать все болезни.

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