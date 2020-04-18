Страстная суббота 18 апреля: что категорически нельзя делать за день до Пасхи
Как правило, в этот день красят яйца и готовят куличи.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox, Komsomolskaya Pravda, Volkmar Heinz
Последний день Великого поста перед Пасхой называется Страстной субботой. В этом году для всех христиан, придерживающихся юлианского календаря, он приходится на 18 апреля. Традиционно, перед одним из главных христианских праздников верующие вспоминают историю погребения и пребывания во гробе тела Иисуса Христа и сошествия его в мир мертвых с последующим воскресением. В канун Светлого Воскресенья православные молятся и зажигают свечи.
Что можно делать 18 апреля
Как правило, христиане ведут последние приготовления к Пасхе: они красят и украшают яйца, пекут куличи и другие блюда, которые планируют в воскресенье поставить на стол.
Традиционно, верующие в этот день раздают милостыню всем нуждающимся и оказывают помощь тем, кому она необходима. Важно совершать добрые, бескорыстные поступки и очистить свое сердце от злости и зависти. Для этого лучше всего попросить прощения у родных и близких.
Перед великим праздником можно есть только невареную растительную пищу, хлеб, соль, сырые овощи и фрукты, сухофрукты, мед, а также орехи.
Что нельзя делать 18 апреля
В Страстную субботу запрещается заниматься физическим трудом: делать уборку, стирать, гладить, ловить рыбу и охотиться. Кроме того, в этот день категорически нельзя веселиться, поэтому устраивать свадьбы, юбилеи и другие праздники также не рекомендуется.
В канун Пасхи необходимо воздержаться от ссор и постараться сгладить все конфликты с окружающими. Также в народе верят, что в этот день нельзя ничего отдавать из дома, иначе можно потерять здоровье, удачу и благополучие.
Приметы 18 апреля
- Если жениться в Страстную субботу, супружеская жизнь недолгой будет.
- Если в Страстную субботу погода хорошая, то и лето теплым будет.
- Если в этот день пасмурно, лето ожидается дождливым.
- Если освященное яйцо бросить в воду и умыться ею, можно прогнать все болезни.
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