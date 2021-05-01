Великая суббота: что можно и что категорически нельзя делать 1 мая 2021

|
Карина Бернтгольц
108 138

Перед одним из главных христианских праздников верующие вспоминают историю погребения и пребывания во гробе тела Иисуса Христа и сошествия его в мир мертвых с последующим воскресением.

Великая суббота: что можно и что категорически нельзя делать 1 мая 2021

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox, Komsomolskaya Pravda, Volkmar Heinz

Последний день Великого поста перед Пасхой называется Страстной или Великой субботой. В 2021 году для всех христиан, придерживающихся юлианского календаря, он приходится на 1 мая. Традиционно, перед одним из главных христианских праздников верующие вспоминают историю погребения и пребывания во гробе тела Иисуса Христа и сошествия его в мир мертвых с последующим воскресением. В канун Светлого Воскресенья православные молятся и зажигают свечи.

Что можно делать 1 мая:

Как правило, христиане ведут последние приготовления к Пасхе: они красят и украшают яйца, пекут куличи и другие блюда, которые планируют в воскресенье поставить на стол.

Традиционно, верующие в этот день раздают милостыню всем нуждающимся и оказывают помощь тем, кому она необходима. Важно совершать добрые, бескорыстные поступки и очистить свое сердце от злости и зависти. Для этого лучше всего попросить прощения у родных и близких.

Перед великим праздником можно есть только невареную растительную пищу, хлеб, соль, сырые овощи и фрукты, сухофрукты, мед, а также орехи.

Что нельзя делать 1 мая:

В Великую субботу запрещается заниматься физическим трудом: делать уборку, стирать, гладить, ловить рыбу и охотиться. Кроме того, в этот день категорически нельзя веселиться, поэтому устраивать свадьбы, юбилеи и другие праздники также не рекомендуется.

В канун Пасхи необходимо воздержаться от ссор и постараться сгладить все конфликты с окружающими. Также в народе верят, что в этот день нельзя ничего отдавать из дома, иначе можно потерять здоровье, удачу и благополучие.

Приметы 1 мая:

Кукушка долго голос подает, гуси в воде плещутся — к теплу;

Быстро бегут по небу облака, значит, дождя не ожидается;

Если солнечный день, с июня по август будет сухо и ясно;

Непогода в Великую субботу — к пасмурному и холодному лету;

Погода в тот день повторится всю вторую половину мая;

Холод и дождь сулят богатый урожай зерна;

На закате солнце золотое, и ветра нет, значит, хорошая погода установится.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как подготовить неразменный рубль в Великую субботу.

Читайте также

+11° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
74.85
0.47 90.59
0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:16
Приезжающим из Абхазии туристам разрешили не сдавать тест на COVID-19
0:01
Великая суббота: что можно и что категорически нельзя делать 1 мая 2021
23:35
«Перекрасился?» — Дмитрий Маликов изменился до неузнаваемости — фото
23:14
Чем могут быть опасны боли в горле? — мнение отоларинголога
23:02
Умер министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов
22:58
Романов показал видео тренировки перед боем с Кудряшовым на GAZFIGHT

Сейчас читают

Адвокат раскрыл мошенническую схему получения недвижимости мужем Успенской
Госнаркоконтроль отказался делиться треками Моргенштерна
Диетолог рассказала, какой алкоголь наименее вредный
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака