Великая суббота: что можно и что категорически нельзя делать 1 мая 2021

Последний день Великого поста перед Пасхой называется Страстной или Великой субботой. В 2021 году для всех христиан, придерживающихся юлианского календаря, он приходится на 1 мая. Традиционно, перед одним из главных христианских праздников верующие вспоминают историю погребения и пребывания во гробе тела Иисуса Христа и сошествия его в мир мертвых с последующим воскресением. В канун Светлого Воскресенья православные молятся и зажигают свечи.

Что можно делать 1 мая:

Как правило, христиане ведут последние приготовления к Пасхе: они красят и украшают яйца, пекут куличи и другие блюда, которые планируют в воскресенье поставить на стол.

Традиционно, верующие в этот день раздают милостыню всем нуждающимся и оказывают помощь тем, кому она необходима. Важно совершать добрые, бескорыстные поступки и очистить свое сердце от злости и зависти. Для этого лучше всего попросить прощения у родных и близких.

Перед великим праздником можно есть только невареную растительную пищу, хлеб, соль, сырые овощи и фрукты, сухофрукты, мед, а также орехи.

Что нельзя делать 1 мая:

В Великую субботу запрещается заниматься физическим трудом: делать уборку, стирать, гладить, ловить рыбу и охотиться. Кроме того, в этот день категорически нельзя веселиться, поэтому устраивать свадьбы, юбилеи и другие праздники также не рекомендуется.

В канун Пасхи необходимо воздержаться от ссор и постараться сгладить все конфликты с окружающими. Также в народе верят, что в этот день нельзя ничего отдавать из дома, иначе можно потерять здоровье, удачу и благополучие.

Приметы 1 мая:

Кукушка долго голос подает, гуси в воде плещутся — к теплу;

Быстро бегут по небу облака, значит, дождя не ожидается;

Если солнечный день, с июня по август будет сухо и ясно;

Непогода в Великую субботу — к пасмурному и холодному лету;

Погода в тот день повторится всю вторую половину мая;

Холод и дождь сулят богатый урожай зерна;

На закате солнце золотое, и ветра нет, значит, хорошая погода установится.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как подготовить неразменный рубль в Великую субботу.