Печем сами! Рецепт теста для кулича от шеф-повара Анатолия Крюкова

В XXI веке далеко не каждая хозяйка может похвастаться кулинарными изысками, ведь многое можно заказать в ресторане или пекарне. Однако на Пасху сохраняется традиция печь куличи своими руками, чтобы потом вкусить их во время светлого праздника в кругу семьи. Как приготовить настоящий пасхальный кулич и порадовать себя и близких 5-tv.ru рассказал шеф-повар, технолог, член ассоциации поваров России Анатолий Крюков.

Ингредиенты

Для выпечки вам понадобится один килограмм муки, 300 миллилитров молока (3,2% жирности), шесть куриных яиц, 300 граммов сливочного масла, 300 граммов сахарного песка, 150 граммов изюма, 50 граммов цукатов, 40 граммов быстрорастворимых дрожжей, соль и ванильный сахар по вкусу.

Способ приготовления

Для начала нужно подогреть молоко в сотейнике до комнатной температуры. Проверить, что оно готово, по словам шеф-повара, просто: капните молоком на перекрестье большого и указательного пальцев руки — если не обжигает, но тепло, самое время снимать с огня. Затем дрожжи добавляем в молоко и оставляем, чтобы они набухли.

Теперь перейдем к тесту. Отдельно взбиваем яйца с сахаром и солью до однородности. При этом важно, чтобы они были слегка охлажденными. Муку просеиваем через сито. Хоть сейчас в ее качестве сомневаться не приходится, в этом ритуале есть особый смысл, поделился шеф-повар.

«Для чего? Чтобы она насытилась кислородом, и выпечка впоследствии была более пышной. Это один из поварских секретов», — объяснил Крюков.

Далее взбиваем сливочное масло, оно должно быть комнатной температуры. В него добавляем ванильный сахар, смешиваем все эти компоненты с мукой до однородного теста.

«Важно тесто замешивать руками, не миксером. Вымешиваем долго, пока оно не перестанет прилипать к рукам. Дальше тесту надо настояться», — отметил кулинар.

Для настаивания теста нужно создать идеальные условия. По словам повара, лучше всего использовать духовой шкаф. На его дно ставим емкость с водой и включаем на минимальную температуру — не выше 40-50 градусов. Крышку духовки лучше оставить приоткрытой, чтобы излишки пара выходили. Когда тесто настоится, пора добавлять начинку и заполнять им форму.

«Тесто должно подняться три раза. После каждого поднятия мы его обминаем. В последний раз мы в него уже добавляем цукаты и изюм и перемешиваем. Потом берем форму для выпечки, выкладываем. Важно выложить его на две третьих формы, потому что оно очень сильно будет подниматься. Даем тесту слегка усесться, в среднем полчаса. И потом ставим в духовку на 185 градусов примерно на 40-45 минут. После выпечки мы достаем наши куличи и ставим до остывания. После этого их можно освящать. Всех с наступающим, верующих со Светлой Пасхой! Приятного аппетита, и готовьте с любовью!» — заключил Крюков.

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