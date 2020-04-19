Приметы на Пасху 19 апреля: Как нужно провести этот день, чтобы привлечь благополучие
Сегодня верующие вспоминают о том, как Иисус Христос воскрес из мертвых и дарят друг другу яйца.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Pascal Deloche? Kremlin Pool, Komsomolskaya Pravda, imagebroker/a.isenegger, Oleksiy Maksymenko
Пасха — один из главных христианских праздников, установленный в память о воскресении Иисуса Христа из мертвых, которое является центром всей библейской истории и основой всего христианского учения. Дата великого праздника исчисляется по лунно-солнечному календарю. В этом году она выпала на 19 апреля.
Что можно делать на Пасху 19 апреля
Начиная с пасхальной ночи и последующие сорок дней принято приветствовать друг друга словами: «Христос воскресе!» и отвечать: «Воистину воскресе!» Как правило, после таких восклицаний верующие угощают друг друга яйцами, куличами и прочими сладостями.
В ночь на Воскресение Христово люди молятся и зажигают свечи. Так как в этом году в связи с пандемией коронавируса в храмах собираться не рекомендуется, торжественную литургию можно посмотреть из дома.
Поскольку Пасха символизирует окончание Великого поста, можно себе позволить из еды больше, чем обычно, однако переедать нежелательно.
Обязательно в этот день нужно помогать нищим и всем нуждающимся. Считается, что добро, которое подарил человек, ему обязательно вернется.
Что нельзя делать на Пасху 19 апреля
На Пасху нельзя злиться, ссориться, обижаться и выяснять отношения. Так можно навлечь постоянные конфликты на семью и надолго повздорить с человеком.
Также в этот день запрещен любой физический труд. Все важные дела должны быть обязательно завершены до Воскресения Христова.
Интересно, что на праздник нельзя венчаться и устраивать другие торжества. Люди должны радоваться великому празднику в семейном кругу.
Также запрещено заниматься сексом в этот день. Любые проявления страсти и возбуждения образуют темную энергию, которая недопустима.
Приметы на Пасху 19 апреля
- Если идет дождь, то и вся весна будет дождливая.
- Если ночь перед Великим воскресеньем ясная, то грядут заморозки.
- Если на Пасху светит солнце, лето будет теплым.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как приготовить творожную пасху.
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