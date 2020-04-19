Приметы на Пасху 19 апреля: Как нужно провести этот день, чтобы привлечь благополучие

Пасха — один из главных христианских праздников, установленный в память о воскресении Иисуса Христа из мертвых, которое является центром всей библейской истории и основой всего христианского учения. Дата великого праздника исчисляется по лунно-солнечному календарю. В этом году она выпала на 19 апреля.

Что можно делать на Пасху 19 апреля

Начиная с пасхальной ночи и последующие сорок дней принято приветствовать друг друга словами: «Христос воскресе!» и отвечать: «Воистину воскресе!» Как правило, после таких восклицаний верующие угощают друг друга яйцами, куличами и прочими сладостями.

В ночь на Воскресение Христово люди молятся и зажигают свечи. Так как в этом году в связи с пандемией коронавируса в храмах собираться не рекомендуется, торжественную литургию можно посмотреть из дома.

Поскольку Пасха символизирует окончание Великого поста, можно себе позволить из еды больше, чем обычно, однако переедать нежелательно.

Обязательно в этот день нужно помогать нищим и всем нуждающимся. Считается, что добро, которое подарил человек, ему обязательно вернется.

Что нельзя делать на Пасху 19 апреля

На Пасху нельзя злиться, ссориться, обижаться и выяснять отношения. Так можно навлечь постоянные конфликты на семью и надолго повздорить с человеком.

Также в этот день запрещен любой физический труд. Все важные дела должны быть обязательно завершены до Воскресения Христова.

Интересно, что на праздник нельзя венчаться и устраивать другие торжества. Люди должны радоваться великому празднику в семейном кругу.

Также запрещено заниматься сексом в этот день. Любые проявления страсти и возбуждения образуют темную энергию, которая недопустима.

Приметы на Пасху 19 апреля

Если идет дождь, то и вся весна будет дождливая.

Если ночь перед Великим воскресеньем ясная, то грядут заморозки.

Если на Пасху светит солнце, лето будет теплым.

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