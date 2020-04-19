🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 апреля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 19 апреля, убывающая Луна в знаке Рыб помогает тем, кто давно не мог разобраться в себе. Кроме того, это идеальное время, чтобы заняться саморазвитием.

♈ Овен

Овны, в прошлом вы не раз соглашались на предложения, которые казались вам не очень привлекательными. Однако теперь настало время отказаться от такой позиции. Оцените свои навыки по достоинству. Годы работы над собой помогли вам стать высококлассным специалистом. Вы заслуживаете только лучшего.

Космический совет: не соглашайтесь на меньшее, если знаете, что заслуживаете большего.

♉ Телец

Телец, сейчас вы, возможно, чувствуете, что весь ваш мир рушится. Это действительно так? Попробуйте посмотреть на ситуацию под другим углом. Вы избавляетесь от старого, чтобы получить что-то новое, что будет гораздо лучше. Однако будьте осторожны в общении со своими приятелями. Кто-то из них вам явно завидует и будет всячески мешать вашему продвижению к успеху.

Космический совет: не бойтесь отрываться от своего прошлого, оно вас тянет вниз.

♊ Близнецы

Близнецы, запомните: никакая история любви не лишена драмы. Незачем искать недостатки в своем партнере, учитесь акцентировать внимание на сути ваших отношений — тех чувствах, которые вы испытываете друг к другу. Сделайте своей второй половинке романтический сюрприз и проведите время вместе. А если ваше сердце свободно, самое время обсудить все дела за чашечкой чая с родственниками.

Космический совет: окунитесь с головой в любовь и не бойтесь проявлять чувства.

♋ Рак

В прошлом были времена, когда вы считали, что заботиться нужно только о других. Сейчас вы постепенно понимаете, что ошибались. Любовь необходимо также отдавать самому себе не меньше, чем окружающим. Когда вы последний раз баловали себя вкусным тортом или совершали небольшие домашние ритуалы, которые помогали вам почувствовать себя счастливым? Пришло самое время порадовать себя.

Космический совет: прежде, чем думать о других, позаботьтесь о своей душевной гармонии.