Акулинин день: что можно и категорически нельзя делать 20 апреля

Православная церковь чтит память святой мученицы Акилины. Она приняла смерть за веру во время гонений на христиан при императоре Максимиане. Примерно в 310 году в городе Синопе на Черном море Акилина попала в темницу за то, что заботилась о другом святом мученике в неволе — диаконе и чудотворце Руфине. Вместе во время заточения они обратили в веру 200 воинов, после чего всех усекли мечом.

Традиции 20 апреля

В народе 20 апреля (7 апреля по старому стилю) получил название Акулинин день. Предки считали его мистическим. По древним поверьям, в это время из зимней спячки выходят русалки. Женщины шли к реке и несли изношенные, но обязательно чистые рубахи. Люди надеялись, что замерзшие за зиму русалки, приняв подношения, подобреют и летом не будут никого забирать к себе и причинять всяческий вред живым.

Что нельзя делать 20 апреля

Из опасения встретить русалок на Руси в этот день запрещали ходить к водоемам в одиночку и без оберега от нечисти — пучка полыни или чеснока. Считалось скверным засорять водоемы, выяснять отношения на берегу речки или озера.

На Акулину во многих селеньях считалось дурной приметой смотреть на звезды из окна. Наблюдать за ночным небом можно было, только выйдя на улицу.

Сегодня не рекомендуется сушить зонтики в спальной комнате. Считается, что после этого муж и жена могут поссориться и перестанут делить брачное ложе. Нельзя тратить все имеющиеся деньги, иначе запасы могут не пополниться. Не желательно резать новую буханку хлеба после захода солнца — это сулит обеднение и скандалы. Находясь в гостях, не рекомендуется шуметь, громко смеяться и петь песни, чтобы не разозлить местного домового.

Приметы на 20 апреля

Утром перед громом прошел дождь — будет ясная погода;

Если гром был без дождя, жди ненастья вечером;

Если ночь была звездной, это к хорошему урожаю грибов и ягод;

Мороз и солнце предвещают хороший урожай хлеба и гречихи.

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