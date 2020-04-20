Боли при коронавирусе COVID-19

С приходом эпидемии коронавируса COVID-19 сведений об этом недуге становится больше. Среди признаков болезни все реже называют расстройство желудка и чаще упоминают боли в груди.

При отсутствии опыта в борьбе с коронавирусом врачи используют известные терапевтические методы, хотя симптоматика коронавируса становится все яснее. 5-tv.ru выяснил, какие боли часто сигнализируют о новом коронавирусе в организме человека.

Симптоматика COVID-19 схожа с признаками гриппа. globallookpress.com / Michael Eichhammer, via www.imag

Головные боли при коронавирусе

В апреле 2020-го количество зараженных коронавирусом COVID-19 достигло двух миллионов. Выздоровевшие часто рассказывают о схожести первых симптомов коронавируса с обычной простудой и гриппом. В число признаков COVID-19 вошли боли в груди и мышцах. Однако лишь каждый десятый из числа зараженных сообщил о головной боли.

Головная боль не обязательно сигнализирует о COVID-19. globallookpress.com /Dr. Wilfried Bahnmüller

Специалисты напоминают, что головная боль не всегда связана с заболеваниями. Часто врачи наблюдают мигрень у пациентов из-за скакнувшего давления или стресса. Последний особенно актуален для тех, кто уже прочувствовал на себе пришедший вслед за эпидемией коронавируса кризис. Кроме того, головную боль вызывает нехватка свежего воздуха, что возможно при строгом соблюдении режима самоизоляции.

Боли в горле при коронавирусе

Еще до введения режима самоизоляции в России возвращавшихся на родину туристов обязали отсидеться дома в течение 14 дней. Некоторые из них при возникновении першения в горле, опасаясь заражения коронавирусом, вызывали врача на дом.

Самый распространенный симптом COVID-19 — сухой кашель. globallookpress.com / imago stock& people

COVID-19 действительно является респираторной инфекцией. Один из частых симптомов недуга является сухой кашель. В то же время боль в горле среди больных COVID-19 встречается лишь иногда. Главным признаком нового коронавируса по-прежнему считается повышенная температура.

Боли в груди при коронавирусе

В перечень симптомов нового коронавируса иногда включают боль в грудной клетке при передвижениях. Однако специалисты не считают боли в груди одним из признаков COVID-19. Нередко болевые ощущения в области грудной клетки предупреждают об осложнениях, развившихся на фоне иных заболеваний.

Боль в груди лишь иногда указывает на COVID-19. globallookpress.com /Jochen Tack

В контексте проявления COVID-19 у человека куда чаще встречается затрудненность дыхания. Вкупе с повышенной температурой тела, сухим кашлем и быстрой утомляемостью рекомендуется обратиться к врачу.

Боли в животе при коронавирусе

В первые месяцы распространения COVID-19 в Китае одним из признаков болезни считалась диарея. Ученые проанализировали 204 человека, у которых подтвердился новый коронавирус. У половины из них обнаружились проблемы с пищеварением и потеря аппетита. В то же время отмечалось, что симптоматика этого коронавируса быстро меняется и медикам только предстоит изучить новую болезнь.

Пациентам с недугами ЖКТ важно соблюдать самоизоляцию строже остальных. globallookpress.com /Rudolf

Сегодняшняя статистика Роспотребнадзора показывает, что боль в желудке при COVID-19 наблюдается в редких случаях. В то же время специалисты напоминают, что страдающим от недугов желудочно-кишечного тракта нельзя отказываться от назначенных лекарств и необходимо соблюдать режим самоизоляции строже остальных. По заявлению ученых, вероятность вспышки инфекции в ЖКТ у таких людей выше, чем возможность заразиться COVID-19.

Боли в мышцах и суставах при коронавирусе

Многие переболевшие коронавирусом (Статистика показывает 80% выздоровлений от COVID-19. — Прим. ред.) сравнивают протекание болезни с гриппом. Как и в случае с сезонным заболеванием, новый коронавирус действительно может вызвать боль в мышцах и суставах. Официальная статистика Роспотребнадзора заявляет, что COVID-19 иногда приводит к болезненным ощущениям в суставной части скелета.

Боль в суставах лишь иногда говорит о заражении COVID-19. globallookpress.com /J.M. Guyon — Copyright 2013

В то же время наличие у человека боли в мышцах и суставах не всегда означает присутствие коронавируса в организме. Похожие болезненные ощущения также возникают из-за переохлаждения, ревматоидных заболеваний, травм или малоподвижного образа жизни.

Распространенные симптомы коронавируса COVID-19

Высокая температура.

Сухой кашель.

Быстрая утомляемость.

Затрудненность дыхания.

Коронавирус COVID-19 впервые был обнаружен в китайском городе Ухань. В декабре 2019 года власти Поднебесной поставили в известность о вспышке неизвестной болезни ВОЗ.

Главными признаками недуга назывались диарея и повышенная температура. В качестве осложнений зафиксирована двусторонняя пневмония. В апреле 2020-го количество зараженных COVID-19 перевалило за два миллиона человек.

Разработка вакцины против нового коронавируса ведется рядом стран в круглосуточном режиме. Лекарство предположительно выйдет к концу этого 2020-го.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ученые обнаружили новый симптом коронавируса COVID-19.

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