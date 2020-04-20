ТОП-3 иллюзий, которые мешают женщинам наслаждаться отношениями

Как правильно вести себя с окружающими, добиваться расположения мужчин и строить отношения каждая женщина знает уже с юных лет. Вот только некоторые «правила и приемы» в современном мире, прямо скажем, не работают.

Так, например, психологи выделяют ТОП-3 главных иллюзий, веря в которые женщина способна разрушить собственное счастье.

Ослепительная красотка

Многие современные женщины искренне уверены: мужчина будет рядом до тех пор, пока они еще прекрасны и стройны. Однако это — самое большое заблуждение. Конечно, эффект первого впечатления никто не отменял, но ведь дальше живут не с красивой одеждой, а с человеком, его чувствами и мыслями.

Забывая о красоте душевной, девушки ежедневно подвергают себя риску, ложась на операции по увеличению груди, коррекции лица, и прочим опасным хирургическим вмешательствам. Даже несмотря на то, что в 99% случаев мужчины просто не замечают «разительных» изменений. Единственный выход из этой ситуации — бороться с комплексами.

Идеальный психолог

Каждая дама считает, что у нее особенная миссия — помочь мужчине стать успешным, богатым и счастливым. Ну, или, как минимум, заставить его быть лучше, чем вчера. Ради достижения этой цели женщина не остановится ни перед чем!

Вступив в отношения она яростно начнет скупать книги с громкими заголовками вроде «Он и Она: тайный шифр сказки отношений» или «Поступай как женщина, думай как мужчина». Тщательно изучив материал, начет применять советы на практике, даже не подозревая, чем это может обернуться.

Профессиональные психологи советуют: прекратите нянчиться с мужчинами. Они — взрослые и самостоятельные существа, способные сами решить, что надеть на работу и какой фрукт больше полезен для их печени. Хотите кого-то поучать — заведите детей.

Смиренная жена

Ну, и третья главная иллюзия — твердое убеждение, что только мужчина и его любовь делают женщину по-настоящему счастливой.

Специалисты утверждают, что этот миф породили дамы, не способные брать ответственность за собственную жизнь в свои же руки. Ведь отдать бразды правления другому человеку — проще простого! А вот стать взрослой и отвечать за каждый проступок может не каждая.

Как с этим бороться? Перестать уповать на помощь партнера и высказывать собственное мнение, не боясь оказаться за дверью. Только так покорная и робкая барышня, наконец, обретет уверенность в себе и свободу. Ведь ожидать, что сторонний человек, пусть даже и любимый муж, будет всегда потакать вашим слабостям и обеспечивать безбедное существование — очень глупо. В жизни бывает всякое, и нужно быть готовой к любому повороту событий, напоминает Femmie.ru.

Ранее 5-tv.ru назвал ТОП-7 главных ошибок женщин, из-за которых они никогда не выйдут замуж.