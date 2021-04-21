День Родиона Ледолома: что можно и категорически нельзя делать 21 апреля

21 апреля в православном календаре — день Родиона Ледолома. Он получил такое название в честь апостола Иродиона, который, согласно преданиям, погиб вместе с апостолом Павлом мученической смертью при императоре Нероне. В этот день часто начинал таять и ломаться лед, отсюда и название.

Что можно делать 21 апреля

Крестьяне в этот день продолжали готовиться к посевным работам. В хорошую погоду пахали землю для посадки овса.

Также наши предки набирали полую воду. Считали, что она помогает излечиться от болезней, пишет «Утро.ру».

Если была намечена важная встреча или переговоры, то перед выходом из дома нередко трижды плевали перед собой. Таким образом можно переплюнуть неприятности и преграды, вредящие свершению задуманного.

Что нельзя делать 21 апреля

Нехорошо в этот день затевать уборку. Этим можно навлечь на себя недовольство домового, который потом станет пугать кошмарами жильцов.

Запрещалось набирать воду из рек в этот день для хозяйства. Считалось, что так можно разозлить Водяного, и он решит, что вы хотите похитить его сокровища. Дух озер и рек может даже утащить под воду того, кто посягнул на его богатства.

Перед выходом из дома следует поклониться зиме. Если этого не сделать, может быть неурожайный год.

Нельзя ходить 21 апреля на рыбалку или охоту. И добычи не будет, и есть риск утонуть.

Не стоит покупать в этот день лошадь или корову. Животное может затосковать по хозяевам и заболеть. А нет, так его могут украсть.

Не планируйте в этот день важные дела и не стойте далеко идущие планы. Они не выгорят и грозят финансовыми проблемами.

Народные приметы на 21 апреля

Дождь в этот день говорит о хорошем урожае зерна.

Солнце греет сильнее и светит ярче обычного — будет теплое лето.

Навстречу летит стая ворон — случится неприятность.

Если на солнце увидели блики — можно идти на рыбалку, хотя традиции и не велят.

Найденные в лесу грибы большие — значит, и год будет следующий грибным.

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