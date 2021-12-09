Время не щадит никого? Героини «Секса в большом городе» 20 лет назад и сейчас

Почти 22 года назад на канале НВО состоялась премьера культового сериала «Секс в большом городе». Четыре умные красотки — Кэрри Брэдшоу, Саманта Джонс, Миранда Хоббс, Шарлотта Йорк стали кумирами для многих девушек со всего света. В 2021-м героини возвращаются на экраны в сериале «И просто так…». Премьера проекта в России состоится 10 декабря. 5-tv.ru предлагает вспомнить, как главные героини выглядели тогда, и узнать, чем они занимаются сейчас.

Сара Джессика Паркер

Актриса сыграла в проекте главную роль журналистки Кэрри Брэдшоу, освещающей в колонке проблемы в отношениях мужчин и женщин. В кинокартине она льет слезы по «Мужчине своей мечты» и буквально сходит с ума от брендовых туфелек Manolo Blahnik.

В этом году знаменитости исполнилось 56 лет. Больше 20 лет она счастлива в браке с коллегой по цеху Мэттью Бродериком. А вот любовь к высокой моде и красивой обуви Саре Джессике Паркер также не чужда. Звезда создала и успешно развивает собственный обувной бренд SJP. В сериале «И просто так…» ее героиня Кэрри записывает подкасты об отношениях и разбирается в собственном браке с Мужчиной ее мечты.

Фото: kinopoisk.ru; Instagram @sarahjessicaparker

Синтия Никсон

Уроженке Нью-Йорка досталась роль деловой женщины Миранды Хоббс, большая часть жизни которой проходит на работе. Скептик, рационалист, правозащитник, сильная и независимая… Героиня актрисы точь-в-точь похожа на нее саму. Например, однажды Синтия Никсон заявила, что собирается баллотироваться на пост губернатора Нью-Йорка. Теперь 55-летняя Синтия разъезжает по стране, проводит встречи с потенциальными избирателями, участвует в благотворительных акциях и является сторонницей активистских движений. При этом звезда сериала «Секс в большом городе» воспитывает троих детей, один из которых стал трансгендером. В сериале «И просто так…» ее героиня Миранда работает успешным адвокатом.

Фото: kinopoisk.ru; Instagram @cynthiaenixon

Ким Кэтролл

В сериале актриса сыграла роль самой сексуальной и раскрепощенной героини Саманты Джонс. Эта роль принесла знаменитости мировую славу и баснословные гонорары. Актриса написала несколько книг о сексе. Спустя несколько съемочных сезонов и полнометражных картин что-то пошло не так. Ким Кэтролл сильно поссорилась с Сарой Джессикой Паркер и заявила, что не станет продолжать съемки в проекте. Сейчас Ким 65 лет, она была замужем три раза. Актриса убеждена, что детей она не родила именно из-за участия в телешоу. В новом сериале «И просто так…» Ким не появится: она не согласилась на гонорар, предлагаемый создателями. Но авторы нового проекта надеются уговорить Кэтролл на съемки в следующих сезонах, так что по сюжету ее героиня на время переедет в другую страну.

Фото: kinopoisk.ru; Instagram @kimcattrall

Кристин Дэвис

Звезда сыграла самую милую и трогательную героиню сериала Шарлотту Йорк. Для героини Кристин Дэвис самое главное в жизни — традиционные семейные ценности. И это несмотря на то, что свою настоящую любовь она встретила только после развода.

Сама артистка, кажется, очень похожа на очаровательную Шарлотту. Кристин Дэвис усыновила мальчика и девочку и посвящает большую часть времени их воспитанию. Однако звезда продолжает съемки в кино и любит путешествовать — она прокатилась с эко-туром по Африке. Известно, что в прошлом у 56-летней актрисы были проблемы с алкоголем, которые она успешно победила. В сериале «И просто так…» героиня Кристин счастлива в браке со вторым мужем Гарри и воспитывает детей.

kinopoisk.ru; Instagram @iamkristindavis

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