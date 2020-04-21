Оказывается с тунцом, орехами и авокадо, желающим сбросить вес, стоит быть аккуратнее.

Диетолог развеял мифы о «легких» продуктах для сжигания жира

Фото: www.globallookpress.com /digifoodstock.com

Принято считать, что для похудения стоит ограничивать себя лишь в явно вредных продуктах: выпечке, сладостях, жареном мясе… Из-за отказа от всего этого люди начинают налегать на «полезности» вроде орехов, авокадо, оливкового масла, йогурта и прочего. Диетолог Энкарни Перес вызвался развеять мифы о «легких» продуктах для избавления от лишних килограмм. Об этом пишет Lavanguardia.

По словам эксперта, распространенной ошибкой многих людей, желающих сбросить вес, является употребление «легкого» салата с авокадо, приправленного оливковым маслом, в который добавляют грецкие орехи, яйца, тунец.

«В итоге можно легко получить в блюде 1500 калорий. Что почти равно дневной норме калорий, если вы хотите похудеть», — утверждает специалист в области питания.

Энкарни Перес уверен, что худеющим людям следует употреблять некоторые полезные продукты в умеренных количествах и осторожно их комбинировать.

«Злоупотребляя ими, человек набирает вес, даже не осознавая этого», — сказал диетолог.

Он также призвал худеющих отказаться от не насыщающих продуктов вроде алкоголя, колбасных изделий, йогуртов, вяленых сыров и другого. Альтернативой всему этому может быть полезный перекус — морковка, яблоко, банан, сухофрукты или тарелка с овсяными хлопьями, заправленная натуральным йогуртом.

Ранее 5-tv.ru писал, что диетолог рассказала о бесполезности подсчета калорий.

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