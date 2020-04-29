Самые известные фейковые новости о коронавирусе в Петербурге

Жители Санкт-Петербурга с особым вниманием следят за развитием ситуации в Москве на фоне эпидемии коронавируса. Ужесточение режима самоизоляции в первопрестольной рассадило по домам как жителей дальних регионов, так и граждан Петербурга.

В сети то и дело появляются фейковые новости на тему ужесточения мер по самоизоляции петербуржцев. Кто-то только отмахивается, иные принимают недостоверную информацию за истину. Последние зачастую становятся жертвой мошенников.

5-tv.ru выяснил, на какие фейки чаще всего ведутся петербуржцы и как отличить фейковую новость от достоверной информации.

Пропускной режим как в Москве

С введением пропускного режима в столице жители Санкт-Петербурга ожидали аналогичных мер и в своем городе. В середине апреля сеть пополнилась сайтами, где мошенники предлагали пропуска для передвижения по Петербургу. Взамен преступники требовали данные банковской карты. На некоторых ресурсах цена на разрешение для передвижения по городу составляла «всего» 2990 рублей.

Авторы подобных фейков на тему коронавируса паразитируют на страхе и непонимании гражданами ситуации. Нередки случаи, когда злоумышленники обманывают жителей Санкт-Петербурга на огромные суммы денег.

Специалисты в подобных обстоятельствах рекомендуют оценивать происходящее с критической точки зрения. Не верьте информации из непроверенных источников. Статьи якобы о замалчивании властями вакцины или реальной картины происходящего в стране на фоне эпидемии коронавируса — классические фейковые новости. Их базовая цель — посеять панику среди населения Санкт-Петербурга и других городов России для дальнейшего обогащения за счет запуганных граждан.

Мошенники продают якобы пропуска для передвижения по Петербургу. ТАСС / Геодакян Артем

Самая достоверная информация о распространении коронавируса публикуется в официальных СМИ. В период режима самоизоляции читайте электронные версии любимых изданий, отдавая предпочтение специализированным на новостной повестке изданиям. Такая мера точно убережет вас от потока фейков про коронавирус в Санкт-Петербурге. Впрочем, даже среди известных СМИ можно найти примеры, когда журналист явно приукрашивает действительность.

В апреле ряд СМИ рассказывал о готовности властей культурной столицы запустить пропускную систему. Однако официальных заявлений о старте такой программы в Санкт-Петербурге пока не поступало.

Платный тест на коронавирус в Петербурге

В конце марта «Новая газета» опубликовала материал под заголовком «Коронавирус не пощадит бедных россиян». Автор статьи, Анастасия Миронова, рассуждала на тему принятых властями мер против распространения коронавируса в стране. Кроме того, в материале упоминалась цена теста на коронавирус COVID-19 в Санкт-Петербурге. В тот же день ФАН выпустило опровержение, заявив, что автор распространяет фейковые новости, сея панику среди читателей на фоне эпидемии коронавируса COVID-19.

В своей статье Анастасия заявляла, якобы россиянам не приходится ждать помощи от правительства. Журналистка предсказывала, что людям скоро окажется нечем оплачивать квартиру с кредитом, а затем им придется работать таксистом или курьером. Но при этом ни слова о запущенных правительством мерах поддержки россиян.

Отсутствие поддержки государства у россиян — фейк. ТАСС / imago stock& people

Что касается строк о платном тесте на коронавирус COVID-19 в Санкт-Петербурге — это тоже неверно. Тестирование на новую коронавирусную инфекцию проводится в городских больницах бесплатно. Однако есть возможность узнать свой статус по новому коронавирусу и в частных медицинских учреждениях. Опция доступна не только жителям Москвы или Санкт-Петербурга, но и регионам. Впрочем, цена будет сильно ниже указанных Мироновой 13 тысяч рублей.

Борьба с фейковыми новостями в соцсетях

Самой плодородной почвой для распространения фейковой информации сегодня является интернет. Старшее поколение помнит волну шарлатанов, что захлестнула российское телевидение в 90-е годы. Сегодня злоумышленники обосновались в соцсетях и мессенджерах. Там они распространяют фейковые новости об эпидемии коронавируса в Санкт-Петербурге и других городах, а также обманом завладевают деньгами граждан.

В апреле 2020 года президент Владимир Путин подписал поправки в Уголовный кодекс РФ. Изменения касаются введения штрафов и уголовной ответственности за распространение ложной информации, ведущей к угрозе жизни населения.

В сети участились случаи мошенничества на фоне эпидемии COVID-19. ТАСС / Гердо Владимир

В свою очередь соцсети борются с фейковыми новостями своими силами, блокируя посты по просьбам пользователей и регуляторов. Тем не менее пользователям рекомендуется тщательнее анализировать потребляемый из интернета контент, а также объяснить природу фейков старшему поколению, дабы обезопасить их от угрозы попасться на удочку злоумышленников в период эпидемии коронавируса в стране.

Риск оказаться жертвой расплодившихся на фоне коронавируса мошенников есть не только у жителей Москвы или Санкт-Петербурга. Эта напасть в равной степени опасна как для граждан городов центральной России, так и для населения дальних регионов.

Ранее 5-tv.ru писал, что заразившимся коронавирусом петербургским медикам выплатят по 300 тысяч рублей.