День Вадима Ключника: что можно и категорически нельзя делать 22 апреля

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Алина Потёмкина
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Цветение одуванчиков в этот день говорит о приходе полноправной весны.

Фото, видео: Zuma\TASS

Тема:
Погода

22 апреля православные верующие празднуют день Вадима Ключника. Этот святой жил в IV веке и принял мученическую смерть в 376 году. Его преследовали во время гонения христиан, подвергали пыткам и требовали отречься от веры.

В этот день есть особые традиции и приметы, следуя которым можно сохранить благополучие своей семьи и близких.

Что нельзя делать 22 апреля

Вставать лучше рано, если залежишься в постели, то можно проспать свое счастье.

Нельзя мести сор в доме веником. Тогда из жилища уйдет благополучие и здоровье домочадцев.

Не стоит красить или стричь волосы. Это может привлечь к вам неприятности и даже крупные проблемы.

Стоит бережно обращаться с водой. Если пролить ее, то это навлечет на семью беду, пишет «Утро.ру».

Что можно делать 22 апреля

Следует хорошо запастись продуктами. Тогда и год будет удачным с точки зрения финансов.

Хорошо сходить к источнику и почистить его. Вода, взятая из ключа, в этот день становилась целебной.

Народные приметы

  • Погода в этот день если не установится, то лето будет сухим;
  • Блики белого цвета на солнце во время восхода говорят о том, что дождя в ближайшие дни не предвидится;
  • Цветение одуванчиков в этот день означает, что уже весна вошла в свои права целиком;
  • Если день выдался ветреным или туманным, то будет урожайный год;
  • Синие облака на небе — к дождливой и теплой погоде.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой праздник отмечается 21 апреля.

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