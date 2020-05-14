Актриса выложила свежее фото с их прогулки в Instagram.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @nadiamixalkova

Младшая дочь Никиты Михалкова — Надежда перестала скрывать от поклонников своего сына Ивана. Мальчику в мае исполняется уже семь лет, и он пойдет в первый класс.

Недавно актриса выложила в Instagram совместное фото с их прогулки возле загородного дома, где вся семья известного режиссера собиралась на время самоизоляции.

«Пасха», — кратко подписала фото Надежда.

Instagram @nadiamixalkova

Фото с Ваней недавно выкладывал в социальных сетях и племянник Надежды — Андрей Баков. Видимо, семья уже не пытается скрывать мальчика от поклонников.

Пользователи отметили, что фото очень домашнее и теплое, а актриса выглядит очень естественно.

«Простор и свобода! Такие домашние кадры»;

«Надя! Вы такая Красивая и такая Естественная!» — прокомментировали подписчики.

У Надежды двое детей от бывшего супруга Резо Гигинеишвили — дочка Нина, которой в этом месяце исполнится девять лет и сын Иван. Дети родились в один день с разницей в два года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Надежда Михалкова рассказала об увлечении дочери фигурным катанием.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
73.58
0.15 79.78
0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:09
Инфекционист Сапронов рассказал, как «легкий» пациент с СОVID-19 за день может оказаться в реанимации
4:34
Романтик или мачо? О каких мужчинах мечтают дамы разных знаков зодиака
3:45
Деньги, выделенные российским авиакомпаниям, пойдут на выплату зарплат
3:03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака
2:45
Лидер КНДР Ким Чен Ын снова пропал — СМИ
2:22
Более 1,6 миллиона человек вылечились от коронавируса во всем мире

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака
«Мне очень больно»: супруга Эмина Агаларова прокомментировала новость о разводе
ТОП-4 знака зодиака, которые чересчур быстро привязываются к возлюбленным

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок