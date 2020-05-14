Надежда Михалкова перестала скрывать внешность сына
Актриса выложила свежее фото с их прогулки в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @nadiamixalkova
Младшая дочь Никиты Михалкова — Надежда перестала скрывать от поклонников своего сына Ивана. Мальчику в мае исполняется уже семь лет, и он пойдет в первый класс.
Недавно актриса выложила в Instagram совместное фото с их прогулки возле загородного дома, где вся семья известного режиссера собиралась на время самоизоляции.
«Пасха», — кратко подписала фото Надежда.
Фото с Ваней недавно выкладывал в социальных сетях и племянник Надежды — Андрей Баков. Видимо, семья уже не пытается скрывать мальчика от поклонников.
Пользователи отметили, что фото очень домашнее и теплое, а актриса выглядит очень естественно.
«Простор и свобода! Такие домашние кадры»;
«Надя! Вы такая Красивая и такая Естественная!» — прокомментировали подписчики.
У Надежды двое детей от бывшего супруга Резо Гигинеишвили — дочка Нина, которой в этом месяце исполнится девять лет и сын Иван. Дети родились в один день с разницей в два года.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Надежда Михалкова рассказала об увлечении дочери фигурным катанием.
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