Младшая дочь Никиты Михалкова — Надежда перестала скрывать от поклонников своего сына Ивана. Мальчику в следующем месяце исполнится уже семь лет, и он пойдет в первый класс.

На днях актриса выложила в Instagram совместное фото с их прогулки возле загородного дома, где вся семья известного режиссера собралась на время самоизоляции.

«Пасха», — кратко подписала фото Надежда.

Instagram @nadiamixalkova

Фото с Ваней недавно выкладывал в социальных сетях и племянник Надежды — Андрей Баков. Видимо, семья уже не пытается скрывать мальчика от поклонников.

Пользователи отметили, что фото очень домашнее и теплое, а актриса выглядит очень естественно.

«Простор и свобода! Такие домашние кадры»;

«Надя! Вы такая Красивая и такая Естественная!» — прокомментировали подписчики.

У Надежды двое детей от бывшего супруга Резо Гигинеишвили — дочка Нина, которой в этом месяце исполнится девять лет и сын Иван. Дети родились в один день с разницей в два года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Надежда Михалкова рассказала об увлечении дочери фигурным катанием.