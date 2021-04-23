Терентьев день: что можно и категорически нельзя делать 23 апреля

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Сергей Зеленский
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На Руси грешные жены сегодня должны были признаться мужьям в изменах.

Терентьев день: что можно и категорически нельзя делать 23 апреля

Фото: www.globallookpress.com © Patrick Pleul

Христианский мир 23 апреля вспоминает святого мученика Терентия и его дружину, живших в Карфагене в середине III века. Власти заставляли их отречься от веры и принести жертву языческим идолам. После очередного отказа они были подвергнуты всевозможным пыткам, а затем обезглавлены.

Что нельзя делать 23 апреля

Сегодня не стоит шумно отмечать дни рождения и другие праздники, торжество лучше отложить. Наши предки верили, что веселье, песни и танцы 23 апреля потом обязательно приведут к слезам.

Запрещалось также выпивать - алкоголь замутит разум, и человек затеет скандал или драку. Ругать окружающих тоже не следует: можно привлечь к себе зло и недругов. 

Предлагать руку и сердце сегодня тоже не нужно – союз после такого обручения не будет счастливым и быстро распадется.

Что можно делать 23 апреля

Грешные жены должны были сегодня признаться мужьям в изменах. Три дня перед этим они соблюдали наиболее строгий пост, а 23 апреля ходили к заутрене, после которой подавали милостыню при выходе из церкви, пишут «Дни.ру».

Чтобы гости с удовольствием приходили в дом, нужно тщательно вымыть пол. Также следует постирать всю ношеную одежду и белье, полить комнатные цветы.

Сновидения: не несут никакой опасности, но лучше никому о них не рассказывать.

День Ангела: Александр, Григорий, Дмитрий, Максим, Федор, Яков, но главный именинник — Терентий. Женских имен в этот день в святцах нет.

Приметы:

  • Множество птиц на ветвях деревьев — к жаркому и солнечному лету.
  • Маленькие пауки в доме — к потеплению.
  • Сильный ветер — к неурожаю.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про День Вадима Ключника.

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