Новолуние на фоне соединения Солнца с Ураном: как лучше провести 23 апреля

Верующие вспоминают святого мученика Терентия и его дружину, казненных в III веке.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Patrick Pleul

Новолуние состоится 23 апреля в 05:26 мск на фоне соединения Солнца с Ураном. Такое взаимодействие планет наделяет людей в этот день обостренной реакцией — спонтанностью в поступках, эксцентричностью, импульсивностью, раздражительностью, склонностью к риску. При этом хорошо проявляются интуиция, таланты.

Помимо астрономического цикла, христианский мир в этот день вспоминает святого мученика Терентия и его дружину, живших в Карфагене в середине III века. Власти заставляли их отречься от веры и принести жертву языческим идолам. После очередного отказа они были подвергнуты всевозможным пыткам, а затем обезглавлены.

Что нельзя делать в этот день:

Начинать новые глобальные дела. Сегодня как раз лучше всего составить четкий план на следующий лунный месяц, но действий пока не предпринимать. Противопоказано ссориться — обиды могут затянуться надолго.

Что нужно делать в этот день:

Прекрасный момент для начала «марафона» по уходу и заботе о себе: диеты, отказ от вредных привычек, физические нагрузки.

Сновидения: не несут никакой опасности, но лучше никому о них не рассказывать.

Зачатие: самое благоприятное время за весь предстоящий лунный месяц.

День Ангела: Александр, Григорий, Дмитрий, Максим, Федор, Яков, но главный именинник — Терентий. Женских имен в этот день в святцах нет.

Приметы:

Множество птиц на ветвях деревьев — к жаркому и солнечному лету.

Маленькие пауки в доме — к потеплению.

Сильный ветер — к неурожаю.

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