Антип Водогон: что можно и категорически нельзя делать 24 апреля

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Сергей Зеленский
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Особое внимание стоит обратить на сновидения в эту ночь.

Антип Водогон: что можно и категорически нельзя делать 24 апреля

Фото: znaj.ua

Христиане всего мира 24 апреля вспоминают святого мученика Антипа — ученика святого апостола Иоанна Богослова. Антип был епископом Пергамской церкви в царствование императора Нерона, который приказывал казнить всех, кто не поклонялся идолам.

После многочисленных отказов Антипа отречься от веры и поклониться языческим богам, он сам был брошен в раскаленный котел, где совершались жертвоприношения. Согласно преданию, после искренних молитв епископ как будто заснул, а тело его осталось нетронутым огнем. Тогда последователи захоронили его и в том месте случилось множество исцелений. Считается, что святой Антип помогает от зубной боли.

На Руси этот день называли Антипом Водогоном, так как в это время обычно наступает пик половодья.

Что нельзя делать 24 апреля

Нужно всячески стараться избегать проявлений личной агрессии, подозрительности, задиристости, бескомпромиссности и злости. В этот период накапливается энергия — молодой лунный серп только появился на небосклоне, а потому негативная энергия потом вернется и может захлестнуть своей волной.

Что желательно делать 24 апреля

Культивировать в себе только положительные мысли и эмоции. Важно провести день активно. Если основная часть бытовых дел уже выполнена — все антресоли освобождены от ненужных вещей, окна квартиры помыты и так далее, тогда придумайте себе хобби.

День Ангела: Григорий, Иван, Яков и, конечно, Антип.

Сновидения: традиционно считается, что сны этой ночью обязательно сбудутся, однако в том случае, если они связаны с романтической, любовной частью жизни.

Приметы: Издавна в этот день не рекомендовалось вязать, шить и вышивать — считалось, что все это рукоделие будет недолговечным. Можно подметать и мыть полы — эта работа принесет в дом благополучие и счастье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про святого мученика Терентия и его дружину.

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