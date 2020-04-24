Антип Водогон: почему именно 24 апреля так важно излучать позитив
Стоит обратить внимание на сновидения в ночь с четверга на пятницу.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © imagebroker/Michaela Begsteiger
Христиане всего мира 24 апреля вспоминают святого мученика Антипа — ученика святого апостола Иоанна Богослова. Антип был епископом Пергамской церкви в царствование императора Нерона, который приказывал казнить всех, кто не поклонялся идолам.
После многочисленных отказов Антипа отречься от веры и поклониться языческим богам, он сам был брошен в раскаленный котел, где совершались жертвоприношения. Согласно преданию, после искренних молитв епископ как будто заснул, а тело его осталось нетронутым огнем. Тогда последователи захоронили его и в том месте случилось множество исцелений. Считается, что святой Антип помогает от зубной боли.
На Руси этот день называли Антипом Водогоном, так как в это время обычно наступает пик половодья.
Что нельзя делать в этот день:
Нужно всячески стараться избегать проявлений личной агрессии, подозрительности, задиристости, бескомпромиссности и злости. В этот период накапливается энергия — молодой лунный серп только появился на небосклоне, а потому негативная энергия потом вернется и может захлестнуть своей волной.
Что желательно делать в этот день:
Культивировать в себе только положительные мысли и эмоции. Важно провести день активно. Если основная часть бытовых дел за время самоизоляции уже выполнена — все антресоли освобождены от ненужных вещей, окна квартиры помыты и так далее, тогда придумайте себе хобби.
День Ангела: Григорий, Иван, Яков и конечно Антип.
Сновидения: традиционно считается, что сны на пятницу обязательно сбудутся, однако в том случае, если они связаны с романтической, любовной частью жизни.
Приметы: Издавна в этот день не рекомендовалось вязать, шить и вышивать — считалось, что все это рукоделие будет недолговечным. Можно подметать и мыть полы — эта работа принесет в дом благополучие и счастье.
Ранее 5-tv.ru рассказывал про святого мученика Терентия и его дружину.
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