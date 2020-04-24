🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 24 апреля, когда убывающая Луна находится в Козероге, астрологи советуют вступить в борьбу со своими страхами. Кому-то пора сказать всю правду, кому-то взяться за исполнение мечты, а кому-то выбрать вектор будущего развития. Пора прекратить плыть по течению и взять жизнь в свои руки. ♈ Овен

Даже изменившийся мир — не место для стресса и депрессии. Это место радости, изобилия, любви, сострадания и творчества. Как вы хотите жить, Овны? Звезды хотят, чтобы вы преодолели страхи, которые удерживают вас в матрице. Высшие силы позаботятся о ваших желаниях в соответствии с вашими заслугами, несмотря на общее состояние хаоса. Доверьтесь Вселенной.

Космический совет: покиньте матрицу, преодолев страх перед переменами.

♉ Телец

Добро пожаловать в сезон Тельца! Вы должны чувствовать себя превосходно. Используйте сегодня энергию новолуния, чтобы лучше понять свои потаенные желания. Сядьте у окна, зажгите свечу и запишите в дневник свои мысли. Лейтмотивом должны стать ваши мечты и будущие действия для их воплощения. Звезды услышат ваши намерения и помогут, когда это будет необходимо.

Космический совет: сформулируйте свои мечты и определите порядок действий для их воплощения.

♊ Близнецы

Учитывая общее состояние хаоса, ваша деловая жизнь в данный момент может выглядеть не лучшим образом. Переживать об источнике вашего дохода вполне естественно, Близнецы. В этой ситуации вы можете не видеть, что даже самые темные тучи имеют серебряную подкладку, однако помощь уже в пути. Пусть и не та, которую вы себе представляете. Просто откройтесь тому, что Вселенная приготовила для вас.

Космический совет: долгожданная помощь уже направляется к вам.

♋ Рак

Правду не всегда легко сказать, но делать это все равно нужно. Выхода из сложившейся ситуации нет. Тщательно подбирайте слова и интонацию, но признайтесь. Это не так сложно, Раки. Некоторые из вас могут даже временно почувствовать прилив сил, который обязательно нужно использовать. Скажите все!

Космический совет: правда есть правда. Признание не делает ее хуже.