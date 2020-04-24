🧙♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака
Сегодня, 24 апреля, убывающая Луна переместилась в знак Козерога. Это время астрологи рекомендуют использовать для преодоления страхов и активной работы.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 24 апреля, когда убывающая Луна находится в Козероге, астрологи советуют вступить в борьбу со своими страхами. Кому-то пора сказать всю правду, кому-то взяться за исполнение мечты, а кому-то выбрать вектор будущего развития. Пора прекратить плыть по течению и взять жизнь в свои руки.
♈ Овен
Даже изменившийся мир — не место для стресса и депрессии. Это место радости, изобилия, любви, сострадания и творчества. Как вы хотите жить, Овны? Звезды хотят, чтобы вы преодолели страхи, которые удерживают вас в матрице. Высшие силы позаботятся о ваших желаниях в соответствии с вашими заслугами, несмотря на общее состояние хаоса. Доверьтесь Вселенной.
Космический совет: покиньте матрицу, преодолев страх перед переменами.
♉ Телец
Добро пожаловать в сезон Тельца! Вы должны чувствовать себя превосходно. Используйте сегодня энергию новолуния, чтобы лучше понять свои потаенные желания. Сядьте у окна, зажгите свечу и запишите в дневник свои мысли. Лейтмотивом должны стать ваши мечты и будущие действия для их воплощения. Звезды услышат ваши намерения и помогут, когда это будет необходимо.
Космический совет: сформулируйте свои мечты и определите порядок действий для их воплощения.
♊ Близнецы
Учитывая общее состояние хаоса, ваша деловая жизнь в данный момент может выглядеть не лучшим образом. Переживать об источнике вашего дохода вполне естественно, Близнецы. В этой ситуации вы можете не видеть, что даже самые темные тучи имеют серебряную подкладку, однако помощь уже в пути. Пусть и не та, которую вы себе представляете. Просто откройтесь тому, что Вселенная приготовила для вас.
Космический совет: долгожданная помощь уже направляется к вам.
♋ Рак
Правду не всегда легко сказать, но делать это все равно нужно. Выхода из сложившейся ситуации нет. Тщательно подбирайте слова и интонацию, но признайтесь. Это не так сложно, Раки. Некоторые из вас могут даже временно почувствовать прилив сил, который обязательно нужно использовать. Скажите все!
Космический совет: правда есть правда. Признание не делает ее хуже.
♌ Лев
Спойлер: вы больше не сможете использовать нехватку времени в качестве оправдания. Звезды просят вас уважать то, что вам дали — возможность развивать свои таланты и вкладывать энергию в важные для вас проекты. Итак, сделайте первый шаг. Отпустите идею о том, что ничего может не получиться, и просто действуйте. Многое становится известно только в пути.
Космический совет: начните новый проект, о котором давно задумывались.
♍ Дева
Основа была заложена. Это момент истины. Вселенная просит вас определить, как и куда вы хотели бы направиться из этой точки. Помните: вся необходимая помощь и поддержка придут в нужное время. Будут моменты, когда вы начнете сомневаться в выбранном пути, но это естественно. Главное, помните изначальную мотивацию.
Космический совет: время выбрать, в каком направлении вы будете развиваться дальше.
♎ Весы
Возникшее чувство страха далеко не всегда означает, что все нужно бросить. Очень часто оно свидетельствует о том, что вы на пути к грандиозному открытию. Не позволяйте себе отступать при первых признаках неуверенности. Вы убили множество драконов в прошлом, Весы. Текущий период может стать для вас временем прорыва на работе и в карьере. Поверьте, что на вас смотрят правильные люди и по правильным причинам.
Космический совет: победа над своими страхами приведет вас к успеху.
♏ Скорпион
Оглянитесь вокруг, Скорпионы! Ваша физическая реальность является доказательством всех шедевров, которые вы создали. Найдите минутку, чтобы признать и оценить ваши усилия. Истинное удовлетворение приходит не от наград и признания, но от знания, что вы следовали зову своей души. Позвольте своей истории успеха вдохновить вас продолжать работать над своей мечтой, несмотря на то, как выглядит реальность.
Космический совет: продолжайте работать над своей мечтой.
♐ Стрелец
Ваши шрамы не являются признаками неудачи, Стрельцы. Они рассказывают историю доблести: вы не боялись сталкиваться со своими демонами, несмотря на опасность. Вселенная просит вас вспомнить о том, кто вы есть. Подключитесь к этому внутреннему хранилищу силы и максимально насытьтесь из него. Кто сказал, что в этот раз вы не прорветесь и не выйдете победителем?
Космический совет: столкнитесь с вашими внутренними демонами.
♑ Козерог
Бремя — важная тема в сознании Козерогов, но ответственность, с которой вы имеете дело, не была возложена на вас внешней силой. Мы сами формируем свою реальность, принимая множество решений. Вселенная призывает вас взвесить груз на ваших плечах и понять его источник. Вы не можете спасти мир в одиночку, поэтому отпустите лишнее. Помните, что станете сильнее в конце пути, но сначала до него нужно добраться.
Космический совет: избавьтесь от лишнего груза на ваших плечах.
♒ Водолей
В текущей ситуации каждый задумывается о своем выживании и безопасности. Однако ощущения нехватки чего-либо — это продукт человеческого мышления, Водолеи. Вселенная изобилует во всех отношениях и обеспечивает все наши потребности. И этот поток добра и изобилия уже движется к вам. Важно не заблокировать его своими страхами.
Космический совет: к вам несется поток изобилия.
♊ Рыбы
Жизнь по ту сторону вашего экзистенциального кризиса выглядит ярко и красиво, Рыбы. Вы испытываете чувство, которое возникает при налаживании своей жизни и понимания, что вы на правильном пути. Нет другого выхода из данной ситуации, кроме как отдаться рутине. Так что продолжайте работать и улыбаться. Вы все ближе и ближе к месту назначения.
Космический совет: продолжайте работать и улыбаться.
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 апреля.
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