Выяснилось, какого рациона питания придерживаются пожилые пациенты с деменцией.

Ученые назвали самую опасную для мозга еду

Фото: www.globallookpress.com /Paul Williams - Funkystock

Исследователи из США узнали, какие продукты чаще всего употребляют пожилые люди с деменцией. Ученые опубликовали статью о возможной опасности некоторой пищи для мозговой активности человека на сайте MedicalXpress.

Эксперты проанализировали рацион питания 209 пациентов в возрасте 78 лет с диагнозом деменция и 418 их ровесников, не испытывающих проблем с деятельностью мозга. Участники исследования в специальном опроснике отмечали продукты, которые употребляли на протяжении последнего года с периодичностью от одного раза в месяц до четырех раз в день.

В результате масштабного исследования выяснилось, что люди с деменцией чаще всего ели переработанную мясную продукцию (например, колбасы и паштеты), продукты с высоким содержанием крахмала, сладости вроде печенья и пирожных, а также употребляли алкоголь.

Рацион пожилых людей без когнитивных нарушений был более разнообразен и полезен. Так, они употребляли в пищу фрукты, морепродукты, а мясо сочетали с гарниром из овощей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что врачи назвали продукты, которые ускоряют старение.

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