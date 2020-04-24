ТОП-5 самых женственных знаков Зодиака
Астролог назвала обладателей женских черт в характере по гороскопу.
Фото: www.globallookpress.com /John Rowley
Астролог Тамара Санон назвала знаки Зодиака, которым присущи женские черты. Несмотря на то, что обычно мужчинам приписывают агрессивность и жесткость, а женщинам мягкость и нежность, в зависимости от гороскопа у представителей мужского пола могут быть женственные черты характера и наоборот. Об этом сообщает РИА Новости.
«Тем не менее, женская и мужская энергия присутствует у обоих полов. Поэтому нередко можно наблюдать, как люди перенимают черты, противоположные их полу, в зависимости от ситуации. Например, на работе вы можете проявлять жесткость, а дома быть спокойными и ласковыми», — объясняет Тамара Санон.
Тельцы
Для Тельца характерна забота. Они любят создавать уютную и приятную обстановку, тем самым располагая к себе людей. Также представители этого знака очень романтичны, что обычно приписывают к женским чертам характера.
Раки
Ракам присуща ранимость и чувствительность. Они не могут держать в себе эмоции. Таким образом проявляется их женская энергия. Также они очень любят опекать близких им людей. Умеют сопереживать и поддерживать.
Девы
У Дев очень много женских черт: они проницательные, и у них хорошо развита интуиция. Представители этого знака полностью погружаются в проблему, если нужна помощь, для них важно оказать поддержку близкому человеку.
Козероги
Несмотря на то, что Козероги напористые и амбициозные, это женский знак Зодиака. Они любящие и заботливые. Готовы помогать другим людям и не просить ничего взамен.
Рыбы
Рыбам тоже присущи женские черты — эмоциональность, восприимчивость и чувствительность. Они легко доверяются людям и сами же потом от этого страдают. Представители этого знака умеют сострадать и выражать искренние чувства.
Ранее 5-tv.ru рассказывал мужчин каких знаков Зодиака остерегаются даже отчаявшиеся дамы.
Читайте также
45%
-0.41 80.25
-0.90
Нашли ошибку?