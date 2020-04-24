Астролог назвала обладателей женских черт в характере по гороскопу.

ТОП-5 самых женственных знаков Зодиака

Фото: www.globallookpress.com /John Rowley

Астролог Тамара Санон назвала знаки Зодиака, которым присущи женские черты. Несмотря на то, что обычно мужчинам приписывают агрессивность и жесткость, а женщинам мягкость и нежность, в зависимости от гороскопа у представителей мужского пола могут быть женственные черты характера и наоборот. Об этом сообщает РИА Новости.

«Тем не менее, женская и мужская энергия присутствует у обоих полов. Поэтому нередко можно наблюдать, как люди перенимают черты, противоположные их полу, в зависимости от ситуации. Например, на работе вы можете проявлять жесткость, а дома быть спокойными и ласковыми», — объясняет Тамара Санон.

Тельцы

Для Тельца характерна забота. Они любят создавать уютную и приятную обстановку, тем самым располагая к себе людей. Также представители этого знака очень романтичны, что обычно приписывают к женским чертам характера.

Раки

Ракам присуща ранимость и чувствительность. Они не могут держать в себе эмоции. Таким образом проявляется их женская энергия. Также они очень любят опекать близких им людей. Умеют сопереживать и поддерживать.

Девы

У Дев очень много женских черт: они проницательные, и у них хорошо развита интуиция. Представители этого знака полностью погружаются в проблему, если нужна помощь, для них важно оказать поддержку близкому человеку.

Козероги

Несмотря на то, что Козероги напористые и амбициозные, это женский знак Зодиака. Они любящие и заботливые. Готовы помогать другим людям и не просить ничего взамен.

Рыбы

Рыбам тоже присущи женские черты — эмоциональность, восприимчивость и чувствительность. Они легко доверяются людям и сами же потом от этого страдают. Представители этого знака умеют сострадать и выражать искренние чувства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал мужчин каких знаков Зодиака остерегаются даже отчаявшиеся дамы.

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ТОП-5 самых женственных знаков Зодиака

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