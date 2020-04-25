Василий Парильщик: почему 25 апреля важно контролировать эмоции

Сила слова особенно сильна во время растущей Луны.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Soeren Stache

Православный мир вспоминает 25 апреля святого исповедника Василия Парийского. Время, когда он жил, доподлинно не установлено. Известно лишь, что на территории современной Турции, тогда — в епархии Константинопольской православной церкви, Василий в отстаивании своей веры во времена иконоборчества претерпел многочисленные гонения.

На Руси этот день называли «Василий Парильщик», потому что солнце греет настолько хорошо, что землю парит. Была даже присказка: «Антип (отмечается 24 апреля) воду льет, а Василий землю парит».

Что нельзя делать в этот день:

Терять контроль над своими эмоциями категорически не рекомендуется. Прежде чем произнести что-то вслух, лучше это проговорить про себя и прислушаться к интуиции. Сила слова особенно сильна во время растущей Луны.

Что желательно делать в этот день:

Сегодня ничего не меняется ни в лучшую, ни в худшую сторону: все остается так, как было. Поэтому лучше продолжить начатые накануне дела. Этот период отличается стабильностью и уравновешенностью.

День Ангела: Давид, Иван, Исаак, Марк, Ярослав, но главный именинник — Василий.

Приметы:

Если солнце печет — год будет плодородным.

Охотники считали, что именно на Василия выходят из берлоги последние «задержавшиеся» в спячке медведи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про день Антипа Водогона.

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