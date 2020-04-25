Василий Парильщик: почему 25 апреля важно контролировать эмоции
Сила слова особенно сильна во время растущей Луны.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Soeren Stache
Православный мир вспоминает 25 апреля святого исповедника Василия Парийского. Время, когда он жил, доподлинно не установлено. Известно лишь, что на территории современной Турции, тогда — в епархии Константинопольской православной церкви, Василий в отстаивании своей веры во времена иконоборчества претерпел многочисленные гонения.
На Руси этот день называли «Василий Парильщик», потому что солнце греет настолько хорошо, что землю парит. Была даже присказка: «Антип (отмечается 24 апреля) воду льет, а Василий землю парит».
Что нельзя делать в этот день:
Терять контроль над своими эмоциями категорически не рекомендуется. Прежде чем произнести что-то вслух, лучше это проговорить про себя и прислушаться к интуиции. Сила слова особенно сильна во время растущей Луны.
Что желательно делать в этот день:
Сегодня ничего не меняется ни в лучшую, ни в худшую сторону: все остается так, как было. Поэтому лучше продолжить начатые накануне дела. Этот период отличается стабильностью и уравновешенностью.
День Ангела: Давид, Иван, Исаак, Марк, Ярослав, но главный именинник — Василий.
Приметы:
Если солнце печет — год будет плодородным.
Охотники считали, что именно на Василия выходят из берлоги последние «задержавшиеся» в спячке медведи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал про день Антипа Водогона.
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