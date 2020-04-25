🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 апреля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 25 апреля, растущая Луна находится в Близнецах. Она стимулирует мозговой штурм и способствует мгновенному решению сложных задач. Это время идеально подходит для учебы, завершения научной работы или сбора сведений для ее написания. ♈ Овен

Овен, сегодня при принятии решений вам лучше всего полагаться на свое шестое чувство. Оно вас не обманет. Напротив, именно интуиция поможет вам отличить друзей от врагов. Помните, что те, кто любит вам говорить комплименты, возможно, это делают в корыстных целях. Сегодня возможны также проблемы в личной жизни. Не исключено, что в них виновата третья сторона.

Космический совет: полагайтесь на свою интуицию при общении с коллегами.

♉ Телец

Телец, если вы искали идеальное время для того, чтобы заняться саморазвитием, то оно настало. Растущая Луна способствует улучшению мозговой деятельности, что благотворно сказывается на делах, требующих мгновенного принятия решений, а также на работе с большим потоком информации. Займитесь освоением новых навыков или пройдите онлайн-курс.

Космический совет: отвлекитесь от повседневных хлопот и проведите день с пользой.

♊ Близнецы

Близнецы, жизнь — это целая корзина сюрпризов, не так ли? Как только вы думали, что все наконец-то идет по плану, судьба сыграла против вас. Не бойтесь перемен. Позвольте загадочным силам вмешаться в вашу жизнь и сотворить чудеса от вашего имени. Лучшее, что вы сейчас можете сделать — поблагодарить Вселенную за то, что она заботится о вас.

Космический совет: постарайтесь не мешать судьбе разложить в вашей жизни все по полочкам.

♋ Рак

Раки, сегодня выражение «время — деньги» как никогда актуально для вас. Постарайтесь использовать все ресурсы с пользой. Даже в условиях самоизоляции можно найти дополнительные источники финансового заработка. Звезды благоприятствуют тому, чтобы заняться любыми денежными операциями или заключением важных сделок.

Космический совет: используйте свое время с целью финансового обогащения.