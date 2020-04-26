Китайский блогер скептически оценил красоту россиянок
По словам пользователя сети, туристические достопримечательности России заслуживают особого внимания.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Andrey Arkusha, Андрей Аркуша
Китайский блогер скептически оценил красоту россиянок. В своем посте пользователь портала Sina усомнился в привлекательности наших соотечественниц, отметив, что это всего лишь плод воображения.
«Когда мы говорим о европейцах, мы обычно представляем себе густые брови, объемные черты лица, бездонные и большие глаза и красивую белую кожу. Поэтому китайцы также думают, что Россия — тоже страна красавиц, однако в самом ли деле русские девушки настолько красивы, как мы привыкли о них думать?» — цитирует блогера РИА Новости.
Житель Поднебесной отмечает, что россиянки из-за холодов надевают на себя много одежды и выглядят достаточно полными. Именно по этой причине, по словам китайца, прелестные фигуры девушек перестают быть заметными. Помимо прочего, блогер посетовал, что жительницы России употребляют в пищу массу высококалорийных продуктов.
«Поэтому фигура у обычных русских далека от идеала, вплоть до того, что они даже могут быть толстыми, из-за чего оказывается, что на самом деле русские красавицы не так очаровательны, как мы себе представляем», — пишет блогер.
Несмотря на это, житель Поднебесной оценил туристические достопримечательности нашей страны. По его словам, они заслуживают особого внимания и помогут ощутить всю особенность местных обычаев.
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