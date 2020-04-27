🧙♀ Гороскоп на сегодня, 27 апреля, для всех знаков зодиака
Сегодня, 27 апреля, некоторым знакам зодиака стоит провести работу над ошибками в отношении собственных страхов, а кому-то заняться самореализацией.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 27 апреля, Луна находится в растущей фазе. Этот период благоприятен для построения планов и реализации важных идей. Однако энергичность практически всех знаков зодиака довольно мала во всех сферах жизни.
♈ Овен
Вы начинаете неделю с ясной головы. Вы точно знаете, во что вы хотите излить свою энергию и как будете действовать дальше. Не брезгуйте работой руками. Старайтесь говорить правду, не лукавьте и не хитрите, а также не жалейте о сделанном.
Космический совет: говорите правду.
♉ Телец
В штаб-квартире Тельца этот день посвящен фотоархивам. Возвращаясь к старым воспоминаниям, вы улыбаетесь. Вы, вероятно, будете думать о своих друзьях, как старых, так и о новых. Никогда не поздно выйти и восстановить связь. Некоторые из вас обнаружат, что предрассудки, которые держали в прошлом, теперь тают. Превратите раны в мудрость.
Космический совет: воссоединение — главная тема дня.
♊ Близнецы
Близнецы, мать-природа заботится о нас, одаривает своими ресурсами, кормит и поит. Сегодня вам необходимо объединиться с силами, которые дают это изобилие. Вам не нужны гаджеты и другие вещи, которые стали частью нашей жизни, чтобы чувствовать себя хорошо. Попытайтесь провести какое-то время без них.
Космический совет: проявите творческий подход в повседневной жизни.
♋ Рак
Универсальная истина: практика делает человека совершенным. Возможно, вы наслаждаетесь признанием прямо сейчас, но ваше сердце знает, что на этом пути можно достичь гораздо большего. Будьте настойчивы в своих усилиях, Рак. Вы делаете это не для того, чтобы что-то доказать миру, а для своего собственного роста и развития.
Космический совет: продолжайте трудиться.
♌ Лев
Лев, обратите внимание на то, как вы все еще пытаетесь достичь всего на свете, не позволяя себе нажать кнопку «пауза». Как вы думаете, ваше здоровье прямопропорционально объему работы, которую вы выполняете? Посмотрите за пределы иллюзии, созданной вашей трехмерной реальностью. Чудесный мир, который вы ищите, внутри вас.
Космический совет: хватит загонять себя в угол.
♍ Дева
Вселенная побуждает вас мудро направлять энергию творчества. Творите, создавайте шедевры, любите и будьте любимы. Попытайтесь избавиться от привычки все контролировать. Муза не любит, когда ее держат на коротком поводке.
Космический совет: пробудите свою творческую натуру.
♎ Весы
Весы, вам необходимо достичь гармонии в отношениях с собственным «я». Вы требуете от себя слишком многого. Нельзя нравиться всем, невозможно угодить каждому и при этом быть счастливым. Поймите, ваша жизнь только в ваших руках.
Космический совет: полюбите себя.
♏ Скорпион
Вам не понадобится талисман удачи, чтобы начать цвести. Узнайте о возможностях, которые стучатся в вашу дверь прямо сейчас. Они образуют золотой мост в будущее. Будьте напористы и не упустите своего. Сейчас период воплощения самых смелых мечтаний.
Космический совет: не упустите удачу.
♐ Стрелец
Стрельцы, ключом к тому, чтобы оставаться открытым, является преодоление страхов, которые держат вас в плену. Постарайтесь избавиться от них. Напишите на бумаге о том, что наводит на вас ужас или боль при упоминании, а затем сожгите листок. Конечно, все проблемы не уйдут разом, но вам станет легче.
Космический совет: избавьтесь от страхов.
♑ Козерог
Козерог, вы сами зажали себя в рамки и не даете свободно дышать никому. Хватит придираться по мелочам к близким, как будто только и ищите повод для ссоры. Поверьте, в мире жить гораздо приятнее, особенно в мире с собой. Проанализируйте, что с вами происходит?
Космический совет: перестаньте пилить окружающих.
♒ Водолей
«Ты всегда на пути к чему-то. Ключ в том, чтобы найти способ быть счастливым там, где ты сейчас на пути к тому, где ты хочешь быть». Пусть эта цитата, Водолеи, вдохновит вас вернуться в настоящее. Место, где вся магия, которую вы искали, уже существует. Сны, в которых вы мечтали, теперь проявляются в физической реальности.
Космический совет: живите здесь и сейчас.
♊ Рыбы
Рыбы, не сопротивляйтесь процессу трансформации. Отпустите свои страхи и боль, дайте возможность радостным и прекрасным эмоциям прийти в нее. В моменты уязвимости напомните себе, что вы уже не тот человек, которым были раньше. Будьте честны с собой и другими.
Космический совет: откройтесь новому и неизведанному.
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 апреля по 3 мая.
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