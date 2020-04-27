Мартын Лисогон: что можно и нельзя делать 27 апреля
Издавна в этот день запрещалось обманывать, льстить, ссориться и давать ложные обещания.
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Фото, видео: azbyka.ru; www.globallookpress.com / Patrick Pleul, Hennadii Minchenko, imagebroker/Giuseppe Graziano
Верующие чтут память преподобного Мартина Исповедника. На Руси христианского святого называли Мартыном и добавляли к нему прозвище Лисогон. В народе верили, что в этот день лисицы переселяются из старых нор в новые и на протяжении трех суток остаются глухи и слепы.
Традиции на 27 апреля
На Мартына охотники подмечали поведение лисиц и ворон, которые в этот день кружили стаями и гнездились. Обращали внимание и на погоду. В народе говорили: Мартын дает начало первым громом.
Православные в этот день отправлялись в храмы, чтобы помолиться преподобному. У святого просили излечения от заболеваний, в том числе хронических болезней. Либо благодарили за подаренное прежде исцеление.
Что нельзя делать 27 апреля
Главный запрет этого дня, как следует из названия, связывали с лисами. Считалось, что если поймать лисицу, будешь всю жизнь страдать от проделок мошенников. Не стоит и прогонять со двора ворон, чтобы те не накаркали в ответ на неприятности.
Предки верили, что на Мартына Лисогона нельзя обманывать и льстить, иначе можно накликать беду на себя и близких. Также запрещается давать ложные обещания и вступать в ссоры.
В этот день нельзя стирать одновременно вещи жены и мужа. В противном случае, по преданию, супругов ждут размолвки. Но можно стирать вещи детей вместе с родительскими.
Приметы на 27 апреля
Если легкие облака опережают большие массы туч, жди дождя или ветра;
Кругловатые облака начинают разветриваться — наступит сухая и ясная погода;
Теплый день на Мартына — к похолоданию.
Ранее 5-tv.ru писал, что можно и нельзя делать 26 апреля, в Фомино воскресенье.
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