Мартын Лисогон: что можно и нельзя делать 27 апреля

Издавна в этот день запрещалось обманывать, льстить, ссориться и давать ложные обещания.

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Фото, видео: azbyka.ru; www.globallookpress.com / Patrick Pleul, Hennadii Minchenko, imagebroker/Giuseppe Graziano

Верующие чтут память преподобного Мартина Исповедника. На Руси христианского святого называли Мартыном и добавляли к нему прозвище Лисогон. В народе верили, что в этот день лисицы переселяются из старых нор в новые и на протяжении трех суток остаются глухи и слепы.

Традиции на 27 апреля

На Мартына охотники подмечали поведение лисиц и ворон, которые в этот день кружили стаями и гнездились. Обращали внимание и на погоду. В народе говорили: Мартын дает начало первым громом.

Православные в этот день отправлялись в храмы, чтобы помолиться преподобному. У святого просили излечения от заболеваний, в том числе хронических болезней. Либо благодарили за подаренное прежде исцеление.

Что нельзя делать 27 апреля

Главный запрет этого дня, как следует из названия, связывали с лисами. Считалось, что если поймать лисицу, будешь всю жизнь страдать от проделок мошенников. Не стоит и прогонять со двора ворон, чтобы те не накаркали в ответ на неприятности.

Предки верили, что на Мартына Лисогона нельзя обманывать и льстить, иначе можно накликать беду на себя и близких. Также запрещается давать ложные обещания и вступать в ссоры.

В этот день нельзя стирать одновременно вещи жены и мужа. В противном случае, по преданию, супругов ждут размолвки. Но можно стирать вещи детей вместе с родительскими.

Приметы на 27 апреля

Если легкие облака опережают большие массы туч, жди дождя или ветра;

Кругловатые облака начинают разветриваться — наступит сухая и ясная погода;

Теплый день на Мартына — к похолоданию.

Ранее 5-tv.ru писал, что можно и нельзя делать 26 апреля, в Фомино воскресенье.

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