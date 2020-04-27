В Госдуме оценили возможность переноса майских праздников из-за коронавируса
Ярослав Нилов заявил, что перенос выходных 1–5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть станет дополнительной нагрузкой на экономику.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin, State Duma Russia, Rosseforp; Известия / Сергей Коньков, Андрей Эрштрем
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что перенос майских праздников с 1 по 5 мая станет дополнительной нагрузкой на бизнес, экономику и может породить новый рост безработицы и снижение покупательной способности. Поэтому депутат считает, что передвигать выходные дни было бы неправильно.
«Да, я понимаю, что придется с первого по пятое число, конечно, себя ограничивать, потому как мы все равно пребываем в условиях повышенной готовности. <…> Нужно выбирать, чего мы хотим: хотим праздновать, гулять или хотим выкарабкаться из этой ситуации и восстанавливаться. Вот лично я сторонник того, чтобы выкарабкиваться и восстанавливаться», — цитирует политика РИА Новости.
По словам Нилова, российской экономике и так уже нанесен серьезный ущерб в связи с пандемией коронавируса и продолжительной самоизоляцией граждан.
Мнение депутата поддержала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова. По ее словам, за каждым праздником стоит определенная история, поэтому отменить или перенести их просто так нельзя.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой будет погода на майские праздники.
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