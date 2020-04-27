ТОП-4 знаков зодиака, бурно реагирующих на измену жены

Астрологи рассказали, от кого можно ждать скандала, мести или даже побоев в случае «похода налево».

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Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox, kati, Creativ Studio Heinemann

Далеко не каждый способен пережить измену любимого человека и не разругаться с ним в пух и прах. Как пишет издание «Узнай все!», астрологи выяснили, мужчины каких знаков зодиака очень бурно реагируют на поход второй половинки «налево» и могут закатить настоящий скандал даже из-за пустякового повода для ревности.

Овен

Благоверная этого знака может всего лишь пококетничать или построить глазки случайному прохожему, а ее партнер уже будет хвататься за оружие. И нет, не для того, чтобы свести счеты с жизнью, не вынеся позора. Овен намерен наказать преступницу, и в этом он за себя не отвечает.

Лев

Гром и молнии мечет Лев, лишь заподозрив измену. Он способен выгнать неверную из дома, а то и выбросить в окно. Даже если повод для ревности будет абсолютно надуманным, мужчина-Лев устроит разнос обоим — и жене, и ее предполагаемому любовнику.

Скорпион

Скорпионы не способны долго планировать месть. Узнав об измене, они теряют голову и могут совершить самые непредсказуемые поступки. Например, разнести в клочья семейное ложе, уничтожить все, что напоминает о бывшей. Извинения им лучше приносить дистанционно.

Рыбы

Тихие и смирные Рыбы в ярости после измены становятся одержимыми. «Пошла вон!» — может кричать такой мужчина, вынося дверь и вышвыривая изменщицу вместе с ней. Они уничтожат все, что может напоминать о нанесенной обиде и даже поколотить неверную. Угрызений совести при этом испытывать они не будут.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП невыносимых бывших по знаку зодиака.

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