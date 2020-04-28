🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 апреля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 28 апреля, Луна находится в знаке зодиака Рак. В этот период не стоит брать кредиты или одалживать деньги. Лучше постараться отказаться от любых финансовых операций. Сейчас практически у всех знаков зодиака повышается эмоциональная чувствительность, следует более тактично и внимательно относиться к близким людям. ♈ Овен

У вас были дни, когда вы сопротивлялись ограничительным мерам, хотели разнести все вокруг и ругались со всеми подряд. Но сегодня все совсем по-другому: вы ощущаете гармонию и понимание, что все, что вы ищете, находится в этом моменте. Примите настоящее, Овен.

Космический совет: будьте здесь и сейчас.

♉ Телец

Телец, иногда очень важно сказать «нет». Вы сами знаете себе цену, и не позволите никому садиться вам на шею. Но все же постарайтесь проанализировать собственные поступки. Как часто вам приходится переступать через свои желания?

Космический совет: иногда нужно говорить «нет».

♊ Близнецы

Эмоции накаляются, Близнецы. Создайте пространство для гнева, раздражительности, иррациональных страхов, как вы делаете это для счастья, радости и творчества. Принятие себя таким, какой вы есть, является первым шагом к внутренней алхимии. Плохая новость заключается в том, что излишнюю эмоциональность не оценят ваши близкие.

Космический совет: вы не обязаны быть идеальным.

♋ Рак

Рак, расслабьтесь и позвольте новому прийти в вашу жизнь. В скором времени все должно измениться к лучшему. Если вы испытывали проблемы в области здоровья или финансов, верьте, что эти сферы тоже улучшатся. А пока практикуйте благодарность и доброту. Подумайте, как вы можете помочь окружающим.

Космический совет: поделитесь удачей.