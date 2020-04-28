Автор научных работ по физиогномике Светлана Филатова объяснила, какие черты лица говорят о качествах, необходимых для финансового успеха.

Физиогномист раскрыла, как вычислить будущего олигарха по чертам лица

Фото: www.globallookpress.com / m3

Черты лица человека могут сказать о многом, в том числе, и о шансах на успех в дальнейшей жизни. Об этом знают представители древнейшего из методов изучения человека — физиогномики. Как рассказала изданию ToDay News Ufa психолог, автор научных работ по физиогномике Светлана Филатова, по чертам лица можно вычислить будущего олигарха.

«Всего же физиогномика выделяет десять основных черт лица, каждая из которых отвечает за определенное свойство характера», — отметила психолог.

По ее словам, о стратегическом мышлении человека, необходимом для финансового успеха, говорят брови. У будущего бизнесмена они четкие и ломаные. Глаза обычно глубоко посажены — это признак способности долго ждать подходящий для хода момент. Губы плотно сомкнуты и стянуты к центру — значит, этот человек не любит болтать языком, чтобы не отвлекаться от дела.

Ранее, как писал 5-tv.ru, эксперт-физиогномист рассказал, как отличить геев от натуралов.

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Физиогномист раскрыла, как вычислить будущего олигарха по чертам лица

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