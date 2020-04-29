🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 апреля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 29 апреля, Луна находится в знаке зодиака Рак. Некоторым пора сделать первый шаг, а кое-кому выйти из своей ментальной тюрьмы. Еще это хорошее время для медитаций и признания своих ошибок. ♈ Овен

Для вас, Овны, это время роста и обучения. Вы способны залечить свои раны и стать мудрее. Рано или поздно, так или иначе этот этап закончится. Вы можете выйти из него с некой прибылью, если не будете тратить время на поиски виноватых.

Космический совет: найдите время для лечения.

♉ Телец

Увы, Тельцы, правда бывает не всегда красивой. В этот период у вас будут проблемы со связью, возможно, в работе вам предстоит стать гонцом, который приносит плохие вести. Но, если вы никогда не делали это с целью навредить кому-то, отпустите чувство вины.

Космический совет: время говорить правду, даже неприятную.

♊ Близнецы

Любить себя — важнейшее из искусств. В каждом из нас есть привычки, которые трудно назвать положительными. Но полюбить себя вы сможете, только признав, что есть над чем работать. Исцелите себя, поговорите со своим внутренним я. Изменения придут, но не в одночасье.

Космический совет: исцелите себя, признав отрицательные стороны своего я.

♋ Рак

Иногда, чтобы осветить целый мир, нужно просто зажечь внутренний свет. И это не значит, Раки, что вы должны стать идеальными! Будьте собой, помните о том, что даже ваши недостатки помогают вам стать сильнее. А может, даже вы вдохновляете кого-то? Поищите источник силы для себя в кругу друзей.

Космический совет: поищите источник силы в кругу друзей.