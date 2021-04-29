День Ирины-рассадницы и Чистый четверг: что можно и нельзя делать 29 апреля

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Сергей Зеленский
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В этот день лучше побыть наедине с собой и провести «генеральную уборку» в своих мыслях.

Фото, видео: podrobnosti.ua; ru.molbuk.ua; www.globallookpress.com / Frank May, Bernhard Classen

Христианский мир 29 апреля чтит память святых мучениц Агапии, Ирины и Хионии, живших в конце III — начале IV века вблизи итальянского города Аквилеи. Они были родными сестрами, в юном возрасте остались сиротами.

Девушки вели благочестивую христианскую жизнь и отклоняли непристойные предложения многочисленных поклонников их красоты.

История о неприступности юных дев дошла до императора, и их доставили к нему. Отвергая и его домогательства, старшие Агапия и Хиония были заживо сожжены, но когда огонь погас, их тела и одежды остались не тронуты. Ирине показали эту картину и попытались вновь заставить отречься от веры. Согласно преданию, по пути в блудилище, куда власти постановили ее насильно отправить, ей помогли сбежать ангелы, но стрела из лука одного из охранников настигла ее и она скончалась.

На Руси этот день называют Ириной-рассадницей — крестьяне, как правило, высаживали в землю рассаду. На 29 апреля в 2021 году приходится Великий или Чистый четверг. Принято все в доме почистить, вымыть, постирать, пишет «Утро.ру».

Что нельзя делать 29 апреля:

В этот день может наблюдаться некоторая эмоциональная нестабильность, возникать беспричинные перепады настроения, часто человека бросает из крайности в крайность. Такое состояние связано со сменой старых мыслительных шаблонов на новые, либо их преобразование в более совершенные. Поэтому категорически не рекомендуется гневаться и нервничать, чтобы не сбить свою душевную «перенастройку».

Запрещено брать, а также давать вещи и деньги взаймы;

Не следует веселиться и петь;

Завидовать и вынашивать дурные мысли не годится;

Не положено оставлять грязными посуду и белье;

До уборки в доме красить яйца и печь куличи к Пасхе не стоит;

Не рекомендуется употреблять спиртное;

Гадать тоже не позволено.

Что можно делать 29 апреля:

Лучше минимизировать общение и побыть наедине с собой. Нужно оставаться спокойным и относиться ко всему с разумной долей иронии. Желательно принимать происходящее как должное, как некий божественный знак, который непременно нужно усвоить.

Нужно обязательно навести порядок — стереть пыль даже в самых укромных местах, тщательно вымыть окна и пол;

Положено искупаться и причесаться;

Следует заменить постельное белье, одежду и постирать все, что использовалось и надевалось;

После этого надо готовить главные пасхальные угощения;

Также положено сажать рассаду овощей — капусты, помидоров, огурцов и других;

Желательно побелить деревья в саду.

Приметы 29 апреля:

Птица летит одна и ищет место, где построить гнездо — к урожаю зерновых в летний период;

Проливной дождь в этот день сулит жаркое и солнечное лето.

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