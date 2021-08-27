Пять причин для брака с некрасивым мужчиной

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Алина Потёмкина
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Не зря в народе говорят, что красота — прерогатива женщины. Мужчина должен быть чуть симпатичнее обезьяны.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha, m3, CHROMORANGE / Bilderbox, Tatiana Morozova, West Coast Surfer

Почти каждая девушка мечтает о прекрасном принце. Если не на белом коне, то хотя бы красивом мужчине, чтобы, как говорится «и в пир, и в мир, и в добры люди». Но не всегда наши избранники соответствуют нашим представлениям и идеалам. Однако, как пишет журнал «Лиза», есть целых пять причин не отказываться от внимания мужчины, если он сильно не дотягивает по красоте до Алена Делона.

Он готов давать тебе больше

Комплексы некрасивых мужчин идут на пользу их возлюбленным. Ведь такой кавалер всегда не уверен, что его может полюбить прекрасная незнакомка, а тем более пойти с ним под венец. Он будет стараться исполнить любой каприз, лишь бы ему и дальше позволяли быть рядом.

У него адекватные ожидания от женщины

Красавчики любят, чтобы им соответствовали. А те мужчины, что чуть симпатичнее обезьяны, будут менее требовательны. Они с пониманием отнесутся, если их избранница, скажем, наберет пару лишних килограммов. Для таких людей внешность — далеко не главное.

Он вряд ли будет изменять

Когда рядом с нами писаный красавец, нужно держать ухо востро. И дамы вокруг него будут виться, и сам может посматривать налево. Мужчина же с неприглядной наружностью будет меньше заставлять ревновать. На него не станут заглядываться соперницы, а сам он будет ценить ваше внимание.

Он не зациклен на себе

Мужчины с внешностью как с обложки глянцевого журнала очень эгоистичны и нередко отличаются нарциссизмом. Люди с более скромной внешностью не зацикливаются на себе, а значит, больше внимания уделяют своей половинке.

Он заслужит твое внимание

Если вы уже завязали отношения с не очень привлекательным мужчиной, но вас все еще что-то останавливает, задумайтесь — он же чем-то вас зацепил? Как правило, такие ухажеры умеют найти ключ к женскому сердцу с помощью слов и поступков, они разборчивы и настойчивы в своем стремлении завоевать избранницу.

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