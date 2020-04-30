🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 апреля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 30 апреля, убывающая Луна в знаке Рыбы покровительствует всем мечтателям. Можно смело строить планы на будущее, а все важные и сложные дела отложить на другой день. ♈ Овен

Овны, представьте, будто бы вы являетесь создателем и зрителем в одном лице. Отпустите идею о том, чего хотят от вас другие, и позвольте себе создавать искусство ради искусства. Чтобы получить удовольствие от творчества, необходимо руководствоваться своими чувствами, а не оценкой окружающих.

Космический совет: окунитесь с головой в творческий процесс.

♉ Телец

Телец, сегодня звезды рекомендуют вам отдохнуть. Несколько дней подряд вы чувствовали повышенное напряжение и никак не могли найти его причину. Чтобы избавиться от тревоги и волнения, попробуйте взять в руки чистый лист бумаги и написать на нем все то, о чем вы мечтаете. Также отвлечься от проблем и настроиться на позитивную волну поможет медитация.

Космический совет: настало время для перезагрузки.

♊ Близнецы

Близнецы, идеи, которые у нас появляются, неслучайны. Они приходят с более высокого уровня сознания, где время и пространство существуют по особым законам. Другими словами, то, что мы сейчас считаем будущим, уже проявилось в параллельной Вселенной, а любая мысль, мелькнувшая у нас в голове, связана с этим миром. Так мы узнаем, что нам нужно делать дальше.

Космический совет: прислушайтесь к своему подсознанию.

♋ Рак

Раки, вы переоцениваете свое влияние на происходящие события. Когда вы перестанете пытаться контролировать каждый шаг, вы поймете, что Вселенная хочет вам помочь и для этого подбрасывает неожиданные сюрпризы. Речь идет о случайных встречах и неожиданных сообщениях от старых знакомых. Так звезды пытаются вам послать знак.

Космический совет: иногда, чтобы получить большее, нужно что-то отпустить.