ТОП-5 звезд, прославившихся после превращения в блондинок

Жизнь многих звезд резко улучшилась после небольшого изменения в своей внешности. Подборку знаменитостей, которым на пользу пошло превращение в блондинок, составил журнал Woman’s day.

Мэрилин Монро

www.globallookpress.com / imago stock& people

Мэрилин родилась и в течение долгого времени была шатенкой. В детстве и юности она неоднократно сталкивалась с лишениями и нуждой. Чтобы прославиться, ей пришлось не только изменить цвет волос, но также много трудиться и проявлять смекалку. Например, для достижения знаменитой походки с соблазнительным покачиванием бедрами она, по некоторым слухам, просто подпиливала каблук одной туфельки.

Со временем образ улыбающейся очаровательной блондинки начал будоражить умы и сердца не только простых мужчин, но и миллиардеров с президентами. В мировой культуре Мэрилин Монро навсегда осталась одной из величайших блондинок и главным секс-символом Америки.

Рената Литвинова

www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; Instagram @renatalitvinovaofficiall

Она — женщина-загадка, живущая не по земным законам, а по каким-то собственным. Ренате настолько идет быть блондинкой, что многие даже не задумываются о ее естественном цвете волос. Между тем, он каштановый.

Однако у всех образ замечательной актрисы и талантливого режиссера ассоциируется с яркими и чувственными губами, стройной фигурой, аристократической бледностью и золотистыми волосами.

Риз Уизерспун

www.globallookpress.com / Dennis Van Tine, Hubert Boesl;

Актриса неизбежно ассоциируется у всех с ролью Эль Вудс в фильме «Блондинка в законе». Однако эта картина отнюдь не стала первой в фильмографии талантливой актрисы. Ее первой большой работой были съемки в ленте режиссера Роберта Маллигана «Человек на Луне». На тот момент Риз было всего 14 лет, а цвет ее волос был русым.

Ни тогда, ни сейчас Уизерспун не боится перекрашивать волосы, однако все запомнили ее в первую очередь как настоящую блондинку: очаровательную, легкомысленную и непосредственную.

Скарлетт Йоханссон

www.globallookpress.com / AXELLE WOUSSEN, ImagePressAgency/face to face;

Блондинка номер один прямо сейчас, по мнению ведущих режиссеров Голливуда. Сложно поверить, но раньше Скарлетт была шатенкой! Это неверие связано с тем, что именно с золотистым цветом волос она добилась невероятных успехов в кино и в жизни.

Скарлетт и сейчас ведет себя как настоящая блондинка — без макияжа и тщательно выбранной одежды она не выходит на улицу. Кроме того, актриса ревностно следит за фигурой: занимается йогой и боевыми искусствами.

Полина Гагарина

www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya, Gennadii Usoev

В детстве Полина была в меру упитанной девочкой с темными волосами и бойким характером. Прошли годы, и она стала жгучей брюнеткой. С черными волосами певица добилась немалых успехов, но всенародная слава к ней пришла только после расставания с этим имиджем.

Появление Гагариной в образе блондинки на публике было подобно удару молнии! С того момента в карьере и личной жизни артистки все пошло как по маслу. Она вышла замуж, родила сына и дочку, начала сниматься в кино и добилась оглушительного успеха на «Евровидении».

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