Астролог и консультант фэн-шуй Екатерина Самарина в интервью 5-tv.ru рассказала, как организовать работу дома, чтобы получалось эффективно выполнять все поставленные задачи.

Прежде всего, по словам эксперта, важно уделить внимание выбору рабочего места: например, нельзя заниматься делами, сидя с ноутбуком прямо в кровати.

«Спальня является концентрацией так называемой иньской энергии — энергии очень спокойной, размеренной, связанной со здоровьем и отношениями, но никак не располагающей к работе. Для работы мы выбираем янские помещения: кабинет, гостиная или в крайнем случае кухня», — пояснила Самарина.

Она добавила, что нельзя работать в тех местах, где нет окон, то есть в помещениях, куда не проникает дневной свет и воздух. Кроме того, специалист призвала уделять большое внимание положению рабочего стола.

«Никогда не садитесь таким образом, чтобы за вашей спиной находилась дверь в комнату или открытое пространств, через которое постоянно ходят домочадцы. <…> Старайтесь садиться спиной к капитально стене, чтобы взглядом вы могли контролировать дверь в комнату. Не садитесь спиной к окну, но все-таки иногда это единственно возможное положение. <…> Если вы сидите спиной к окну, постарайтесь сделать так, чтобы у вас был стул с высокой спинкой, позволяющей обеспечить защиту и поддержку, либо вы можете закрывать окна с помощью жалюзи или плотных штор», — посоветовала консультант по фэн-шуй.

Как отметила эксперт, очень хорошо, если за спиной человека, погруженного с головой в работу, будет висеть картина с изображением горы. Она обеспечит поддержку в делах и позволит сохранить стабильность и уверенность. Также важно помнить, что подобный пейзаж не должен сопровождаться рисунками рек, озер и прочих водоемов. Это может привести к денежным потерям.

«Очень хорошо, когда перед вашим столом есть много открытого пространства, для того чтобы энергия ци могла накопиться и дать вам свою поддержку. <…> Если перед нами находится стена, это препятствует творческому развитию, нахождению эффективных решений в работе, тормозит рабочий процесс», — подчеркнула Самарина.

Консультант по фэн-шуй рекомендовала поддерживать свое рабочее место в чистоте и избавиться от ненужных бумаг, которые препятствуют циркуляции энергии. В то же время на работе положительно скажется наличие талисманов на столе.

«Рекомендуется размещать любые символы, от которых вы чувствуете символическую поддержку: будь то фотография ваших близких или символы, связанные с учебой, богатством. Они должны быть по правую руку от вас. <…> Фэн-шуй не приветствует наличие кактусов в непосредственной близости с человеком. Своими колючками он создает ша — сгусток негативной энергии», — отметила эксперт.

Вместо кактусов Самарина посоветовала использовать хрустальные пирамидки. По ее словам, они помогают очистить пространство от негативной энергии и благоприятно сказываются на рабочем процессе, стимулируя мозговую деятельность.

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