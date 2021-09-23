83 факта о Зигмунде Фрейде, которые не связаны с психоанализом

Зигмунд Фрейд умер 23 сентября 1939-го. При жизни исследования внутреннего мира человека и врожденной сексуальности критиковали многие ученые. Но даже сегодня у учения есть много поклонников. 5-tv.ru собрал 83 факта об известном психоаналитике.

1. Полное имя основателя психоанализа — Сигизмунд Шломо Фрейд.

2. Фрейд родился в городе Фрайберг в Моравии.

3. Улица Шлоссергассе в Австрии, где родился Зигмунд Фрейда, сейчас названа в его честь.

4. Зигмунд Фрейд поступил в гимназию в девять лет, на год раньше остальных и окончил ее на «отлично».

5. Мать Амалия называла Фрейда «золотым Зиги», несмотря на темные волосы сына. Это прозвище возникло из-за везения Фрейда с рождения.

6. Зигмунд был любимчиком в семье. У него была отдельная комната в отличие от остальных детей.

7. Родители потакали ему во многом. Однажды они забрали у сестер Фрейда пианино, потому что у Зигмунда была «непереносимость музыки».

8. Фрейд был старшим ребенком в семье. У него было семь родных братьев и сестер.

9. Зигмунд планировал заниматься юриспруденцией, но поступил на медицинский факультет.

10. К обучению на медицинском факультете Фрейда подтолкнул профессор, который читал эссе «Природа» Иоганна Гете.

11. В Венском университете он также отлично сдал выпускные экзамены.

12. Во время учебы и в первые годы работы Фрейд изучал зоологию и препарировал лягушек.

13. Первую научную работу Фрейд посвятил половым различиям речных угрей.

Зигмунд Фрейд не покидал Вену надолго. Фото: Global Look Press

14. Два года Фрейд работал в Венской общественной больнице бесплатно на разных отделениях.

15. У самого Зигмунда Фрейда было шесть детей и восемь внуков.

16. Большинство детей Фрейда стали известны после смерти отца. Среди его детей есть художники, музыканты, политики и телеведущие.

17. Четыре из пяти сестер Фрейда погибли в концентрационных лагерях во время холокоста.

18. Дочь Фрейда Анна изучала психоанализ, как и отец.

19. На Анне Фрейд также испытывал собственные теории психоанализа.

20. После обнаружения рака у Фрейда, Анна вела записи отца и стала его секретарем.

21. В работах Фрейд называл дочь «Антигоной XX века». Антигона — дочь царя Эдипа в мифологии.

22. В первые годы карьеры Фрейд лечил людей с помощью гипноза.

23. Фрейд стал первым, кто провел сеанс гипноза без постороннего человека, хотя это не было разрешено.

24. Фрейд 32 раза номинировался на Нобелевскую премию, но так и не стал лауреатом.

25. В 1896 году Фрейда исключили из Венского медицинского общества за утверждение, что в основе истерии и психических расстройств лежат проблемы, связанные с сексуальностью.

26. Понятие «либидо» тоже ввел Фрейд. Он утверждал, что либидо у человека формируется с рождения.

27. Фрейд так высказывался о религии: »Религия — общечеловеческий навязчивый невроз».

Зигмунд Фрейд с женой Мартой. Фото: Global Look Press

28. Фрейд придумал термин «защитный механизм» — когда мозг вытесняет отрицательные переживания. Вследствие процесса человек может отрицать связанные с этими переживаниями события.

29. Фрейд создал и развил теорию психоанализа. В основе психоанализа лежит проговаривание мыслей и ассоциаций пациентом.

30. В начале исследования Фрейд испытывал собственные теории психоанализа на себе.

31. Фрейд страдал от невроза после смерти отца. Психоанализ помог ему избавиться от болезни.

32. Фрейд написал очерк «Леонардо да Винчи. Воспоминания детства», где рассмотрел картину художника «Святая Анна с Мадонной и младенцем Христом» с точки зрения психологии.

33. Фрейд женился один раз на Марте Бернайс и прожил с ней в браке больше 50 лет.

34. Фрейд написал Марте более 900 писем, где рассказывал ей о своих чувствах.

35. Фрейда связывали близкие отношения с сестрой Марты Минной.

36. Одна из пациенток Фрейда Мари Бонапарт подарила психоаналитику древнюю этрусскую вазу. На вазе есть рисунок c богом Дионисом. Фрейд как ценитель древнего искусства, обрадовался вазе и даже пожалел, что лишится ее после смерти.

37. После смерти прах жены Фрейда Марты поместили в ту же урну, что и прах Зигмунда.

38. В 2014-м грабители пытались украсть прах Фрейда. Но они только повредили урну. Теперь урна помещена под специальное стекло.

39. Карл Юнг был главным оппонентом и одновременно любимым учеником Фрейда.

40. Взаимоотношения Фрейда и Юнга показаны в фильме «Опасный метод».

Зигмунд Фрейд. Фото: Global Look Press

41. Фрейд в монографиях отмечал, что человек во сне не встречает новых людей, а все знакомые так или иначе уже были в его подсознании.

42. Фрейд утверждал, что глубокие отношения мальчика с матерью могут быть основаны на сексуальном подтексте. Привязанность к матери и ревностный конфликт с отцом — основа термина «эдипов комплекс», который ввел основатель психоанализа.

43. Позже отмечали, что у дочери Фрейда Анны был «комплекс Электры». Этот комплекс назван в честь дочери царя Агамемнона. По легенде, Электра отомстила матери за убийство отца.

44. Сам Фрейд не рассматривал всерьез комплекс Электры и был убежден, что эдипов комплекс наблюдается у обоих полов.

45. Фрейд начал курить в 24 года. Позже он курил сигары и получил рак щеки.

46. В 1910-м Фрейд основал Международную психоаналитическую ассоциацию. Через 63 года ее президентом стала дочь Фрейда Анна.

47. Фрейд рассматривал персонажей Шекспира как иллюстрации своих концепций и идей.

48. Известными стали заметки Фрейда о Гамлете и его анализ.

49. На Луне есть видимый кратер, названный в честь Зигмунда Фрейда. Такое название кратеру дал Международный астрономический союз.

50. В целях сохранения анонимности Фрейд вел записи о пациентах, придумывая им псевдонимы или прозвища. Так он называл помещика Сергея Панкеева «Человек-волк».

Знаменитая кушетка Фрейда в музее в Лондоне. Фото: Global Look Press

51. Деятельность Фрейда вызывала противоречивые мнения в обществе. Его считали шарлатаном и сексистом.

52. Коллеги Фрейда в мемуарах отмечали, что у психоаналитика была фотографическая память.

53. Фрейд говорил на английском, испанском, итальянском и французском языках, а также изучал латынь.

54. Фрейд использовал кушетку для принятия пациентов. Считается, что психоаналитик не хотел смотреть им в глаза.

55. Самой значительной работой Фрейд называл «Интерпретацию снов», но книга провалилась по продажам.

56. Считается, что Зигмунд Фрейд оказал влияние не только на развитие психологии, но и литературы, социологии, антропологии и других наук.

57. Фрейд, как и многие его современники, употреблял наркотики и отмечал в своих записях его позитивное действие на сознание. Но после того, как наркотики были празнаны опасными для здоровья, Фрейд уничтожил все записи.

58. В 1930-м Фрейду присудили премию Гете за вклад в науку и литературу — одну из самых почетных премий мира.

59. В 30-х годах нацисты сожгли книги Фрейда.

Зигмунд Фрейд. Фото: Global Look Press

60. «Какого прогресса мы достигли! В средние века они сожгли бы меня, в наши дни они удовлетворились тем, что сожгли мои книги», — сказал Фрейд в ответ на уничтожение его книг.

61. Фрейд покинул Германию только при помощи Франка Рузвельта и внучки Наполеона Марии Бонапарт.

62. Впервые слово «психоанализ» появилось в работе Фрейда в 1896-м.

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63. Когда Фрейда пригласили прочесть курс лекций в американском университете, он сказал Юнгу о своем учении: «Мы везем чуму, а они об этом не знают».

64. Фрейд и Юнг расходились в профессиональных взглядах и спорили по поводу мифологических, спиритических и оккультных феноменов. В отличие от Юнга, Фрейд не интересовался неизвестными силами природы.

65. Лев Троцкий был ярым сторонником учения Фрейда.

66. Фрейд изучал с другими психологами и неврологами паралич. В 1893-м он ввел понятие «детский церебральный паралич» (ДЦП).

67. Письма, неопубликованные при жизни Фрейда, находятся под грифом «совершенно секретно» в библиотеке Конгресса США.

68. Фрейд изучал феномен сновидений. Он считал, что сновидения могут проложить дорогу к бессознательному.

69. Зигмунд Фрейд прожил в Вене 79 лет.

70. В 1938-м он покинул Вену и переехал в Лондон, где прожил последний год жизни.

71. При переезде Фрейду разрешили взять с собой только мебель, библиотеку и коллекцию древних артефактов.

Зигмунд Фрейд с дочерью Анной. Фото: Global Look Press

72. Сальвадор Дали приезжал в Вену трижды, чтобы встретиться с Фрейдом. Но удалось лишь один раз, встреча состоялась в 1938-м.

73. Дали нарисовал портрет Фрейда, но их общий знакомый Стефан Цвейг не передал портрет психоаналитику.

74. На картине Дали череп Фрейда представляет собой улитку.

75. Портрет Зигмунда Фрейда рисовал художник Энди Уорхол.

76. В ходе одной из операции Фрейду удалили челюсть и вживили протез.

77. За 16 лет Фрейд пережил больше 30 операций.

78. Фрейд был уверен, что психические расстройства возникают из-за детских травм.

Зигмунд Фрейд с внучкой Евой. Фото: Global Look Press

79. Психоаналитик называл депрессию «замороженным страхом».

80. Фрейд считал, что в основе всех наших поступков лежат два мотива: желание стать великим и сексуальное влечение.

81. Общее количество опубликованных работ Фрейда — 24 тома.

82. В Австрии изображение Фрейда использовалось на шиллингах и банкнотах.

83. Фрейд умер в 83 года после продолжительной борьбы с раком и туберкулезом.