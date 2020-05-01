День Кузьмы-огородника: что можно и что нельзя делать 1 мая
Православные христиане в этот день почитают память святого Космы, епископа Халкидонского.
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Фото, видео: azbyka.ru; znaj.ua; www.globallookpress.com / Inderlied/Kirchner-Media via www, Martin Poole
В этот день православные христиане почитают память святого Космы, епископа Халкидонского. Он родился в Константинополе, и почти всю жизнь посвятил борьбе с еретиками-иконоборцами.
Косму Халкидонского изгнали из поселения и отправили в ссылку из-за того, что он отказался убирать из своего храма иконы. Еретики пытались склонить святого на свою сторону, однако он всегда оставался верен христианству, несмотря на все тяготы и гонения.
В народе праздник прозвали днем Кузьмы-огородника, поэтому многие приметы в древности были связаны с посевными работами.
Что можно делать 1 мая
В этот день принято промывать семена, которые вы планируете посадить на своем участке. Считается, что это поможет собрать в будущем хороший урожай.
Некоторые полагают, что мужчинам 1 мая не стоит выходить в огород или сад, так как это может плохо отразиться на количестве и качестве урожая. Им рекомендуется выполнять работы по дому.
Те, кто попали сегодня под дождь, не должны укрываться под зонтиком. Рекомендуется, наоборот, как можно дольше стоять под дождем. Считается, что это подарит человеку роскошные густые волосы.
Что категорически нельзя делать 1 мая
В этот день запрещены любые манипуляции со внешностью: стрижка, покраска, маникюр и тому подобное. Считается, что это может привести к серьезным проблемам с памятью в последующем.
В этот день нельзя долго нежиться в кровати. Так, вы можете проспать свое счастье.
Под запретом любые азартные игры. Полагаться на удачу сегодня не стоит. А вот интуиции и разуму можно доверять.
Приметы на 1 мая
— переменчивая погода — лето будет засушливым;
— на улице тепло в этот день — конец мая будет холодным;
— пошел сильный дождь — пора отправляться на рыбалку;
— утки плещутся в воде — скоро наступят очень теплые дни.
Ранее 5-tv.ru писал, что можно и категорически нельзя делать в день Зосимы Соловецкого.
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