🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 мая, для всех знаков зодиака

Сегодня, 1 мая, некоторым знакам зодиака рекомендуется больше времени уделять близким. Луна в знаке Лев благоприятствует всем начинаниям.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 1 мая, Луна в знаке Лев благоприятствует всем энергичным и действенным начинаниям.

♈ Овен

Определитесь, чего вы ищете — ни к чему не обязывающей сексуальной связи или глубоких чувственных отношений. Если вы склоняетесь к первому варианту, то не нужно морочить голову своему партнеру. Скажите все, как есть, и не играйте с чужими чувствами.

Космический совет: не нужно разбивать сердца.

♉ Телец

Похоже, во время самоизоляции у вас возникли серьезные проблемы с питанием. Только и делаете, что мечтаете о сырной пасте и пицце на толстом тесте? Пора взять свои желания под контроль. Всегда можно найти компромисс. Приготовьте кабачковую запеканку с сыром, это снизит количество потребляемых калорий, но удовлетворит вашу тягу к сыру.

Космический совет: практикуйте умеренность.

♊ Близнецы

Время и энергия — деньги. Перестаньте ходить туда, куда вам не хочется, и общаться с теми, кто вам неприятен. И не позволяйте другим принимать решения за вас.

Космический совет: умейте вовремя выйти из игры.

♋ Рак

Настало время для серьезных внутренних изменений. Пора сделать заботу о себе приоритетным занятием. Научитесь говорить «да» себе, и «нет» — всем остальным. Они итак слишком долго вас использовали.

Космический совет: позвольте себе получать то, чего вы действительно заслуживаете.

♌ Лев

Не стоит торопиться с принятием решений. В настоящий момент спокойствие и гармония вашей душе нужнее. Не бойтесь говорить «нет». Вы сможете добиться успеха, когда сами этого пожелаете.

Космический совет: сделайте ваше психическое здоровье приоритетом.

♍ Дева

Пришла пора выглянуть за пределы социальных конструкций. Те, кто всегда играют по правилам, редко достигают настоящих успехов. Вы — не странный, вы — избранный.

Космический совет: ведите себя так, как будто вы уже богаты и знамениты.

♎ Весы

В такие времена мы нуждаемся в любви и поддержке больше всего на свете. Позвоните друзьям, спросите, как они поживают. Напишите приятное сообщение родным. Не ограждайтесь от любимых людей, продемонстрируйте им свои чувства.

Космический совет: самое время пообщаться с любимыми.

♏ Скорпион

Любой проигрыш — это новый опыт, который поможет вам в будущем. Теперь вы точно знаете, как делать не нужно. Благодарите судьбу за такие шансы. Не нужно воспринимать проблемы как тупик, их необходимо решать.

Космический совет: соберитесь и найдите, наконец, выход из сложившейся ситуации.

♐ Стрелец

Настал период, который приближает вас к истинному «я». Перестаньте противиться трансформации, которая в вас происходит. Необходимо со спокойной душой принять любые изменения. Ваша цель уже близко.

Космический совет: доверьтесь Вселенной и просто примите происходящее.

♑ Козерог

Вы продолжаете бороться с тем, что вас кто-то любит. Вы, зная о своих недостатках, считаете, что не достойны таких нежных искренних чувств. Но здесь не вам решать. Доверьтесь происходящему и пусть все будет, как будет.

Космический совет: вы прекрасны и заслуживаете того, чтобы вас любили.

♒ Водолей

В темную ночь от вас требуется быть мужественным. Все меняется, и это пройдет. Трансформация будет даваться очень тяжело, но это лишь закалит ваш дух. Знайте, что там за поворотом вас действительно ждет лучшая жизнь. Боритесь до конца.

Космический совет: вам предстоит тяжелый путь трансформации, который приведет к мечте

♊ Рыбы

Будьте благодарны за любой опыт на жизненном пути. Сейчас самое время, чтобы отпустить старые обиды и простить всех, кто когда-либо вам вредил. Будьте милостивы и, поверьте, что доброе и свободное сердце поможет вам двигаться в правильном направлении и сделает вас более счастливым.

Космический совет: время прощать старые обиды.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 апреля по 3 мая.

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