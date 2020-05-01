ТОП-5 ужасно раздражающих вещей, которые делают все влюбленные пары

Любовь — это прекрасно! Однако многие считают, что выставлять свои чувства напоказ — верх неуважения к окружающим. Например, не каждому понравится идти по парку и наблюдать, как влюбленные обнимаются и целуются на скамейке.

Однако, в числе прочего, есть и кое-что похуже. Так, недавно психологи выделили ТОП-5 «мерзких» вещей, которые делает большинство новоиспеченных парочек, при этом раздражая всех вокруг.

Полное доверие

Совместная жизнь — это не только стирка, глажка и уборка, но и… общие аккаунты в социальных сетях. Да, возможно, для кого-то нормально отслеживать переписки партнера, быть в курсе всех его дел, знать поименно каждую подписчицу в Instagram и ежедневно выкладывать «забавные домашние фото». Однако, по мнению психологов, это очень раздражает других людей. Для них это ничто иное, как банальная показуха.

Никакого стеснения

Люди, которые искренне любят друг друга и упиваются этим чувством часто не замечают, как переходят опасные грани. Например, перестают стесняться собственной физиологии и оставляют открытыми двери в ванную комнату и даже туалет, не боясь издавать неловкие звуки. Специалисты напоминают: как бы счастливы вы не были вдвоем, в отношениях все же стоит ограничивать личные зоны.

Ненавистные прыщи

Согласитесь, мало приятного в том, чтобы наблюдать, как один партнер выдавливает другому прыщи. Однако в современном мире такая картина не редкость. Что ж, как бы не были близки влюбленные, ужасную и болезненную процедуру лучше проделывать дома за плотно зашторенными окошками.

Ох, этот запах любимого человека

Оригинальный парфюм, ванна с аромамаслами, косметика для тела — все это, несомненно, придумано не просто для личной гигиены, но и для того, чтобы производить впечатление на других людей. Правда, влюбленные парочки зачастую пренебрегают даже элементарным походом в душ, только чтобы пахнуть натурально и ощущать естественность друг друга на своей коже. Конечно, у них есть это право. Но выходя на улицу все-таки нужно думать и об окружающих.

Экономия во благо

Кажется, этот пункт самый мерзкий из всех вышеперечисленных. Наверняка, многим знакома ситуация, когда влюбленные не разделяют личные предметы. Например, готовы вместе пользоваться одной бритвой, зубной щеткой или мочалкой. Конечно, можно быть уверенным в своем избраннике на 100%, но все-таки о личном здоровье и различных способах передачи инфекций забывать не стоит. Так же как и о том, что окружающим будет неприятно лицезреть картину, как вы передаете друг другу жвачку в целях экономии, пишет Femmie.ru.

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