Аллерголог Алексей Попович рассказал, почему люди подвергают себя большему риску заболевания коронавирусом, нарушая режим самоизоляции в разгар весны.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop; 5-tv.ru

Выходить на улицу в период цветения березы и клена, который приходится на майские праздники, особенно опасно. Помимо того, что создаются благоприятные условия для заражения COVID-19, люди сталкиваются с угрозой проявления аллергии. Об этом в интервью 5-tv.ru рассказал врач, иммунолог и аллерголог Алексей Попович.

«В майские праздники именно пик цветения березы, одуванчик в этот же момент цветет. Могут наслаиваться и другие деревья: например, лещина, клен, вяз. В общем, честно говоря, даже не аллергикам опасно выходить на улицу из-за вируса и загрязненности окружающей среды», — пояснил медик.

Попович добавил, что в начале мая легче заразиться коронавирусом, поскольку для этого есть все подходящие условия: относительно высокая температура, оптимальная влажность и прочее.

«Это же все на лицо попадает, на волосы, на одежду, и вряд ли кто-то из людей будет сразу после улицы все скидывать в стиральную машину и принимать душ. Максимум — лицо помоют, руки. Но на одежде, обуви и пыльца и вирусы остаются в огромном количестве», — резюмировал эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что врач иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина заявила, что аллергики находятся в группе риска заражения коронавирусом.

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