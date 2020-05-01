Двойная опасность: Почему на майские праздники в период цветения березы легче заразиться COVID-19
Аллерголог Алексей Попович рассказал, почему люди подвергают себя большему риску заболевания коронавирусом, нарушая режим самоизоляции в разгар весны.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 27 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 апреля, для всех знаков зодиака
Первой леди США—50 лет: Как Мелания отбила Трампа у красивой миллиардерши и прославилась на весь мир
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 апреля по 3 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 апреля, для всех знаков зодиака
Путин присвоил звание Герой Труда пятерым россиянам
Фото, видео: www.globallookpress.com / Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop; 5-tv.ru
Выходить на улицу в период цветения березы и клена, который приходится на майские праздники, особенно опасно. Помимо того, что создаются благоприятные условия для заражения COVID-19, люди сталкиваются с угрозой проявления аллергии. Об этом в интервью 5-tv.ru рассказал врач, иммунолог и аллерголог Алексей Попович.
«В майские праздники именно пик цветения березы, одуванчик в этот же момент цветет. Могут наслаиваться и другие деревья: например, лещина, клен, вяз. В общем, честно говоря, даже не аллергикам опасно выходить на улицу из-за вируса и загрязненности окружающей среды», — пояснил медик.
Попович добавил, что в начале мая легче заразиться коронавирусом, поскольку для этого есть все подходящие условия: относительно высокая температура, оптимальная влажность и прочее.
«Это же все на лицо попадает, на волосы, на одежду, и вряд ли кто-то из людей будет сразу после улицы все скидывать в стиральную машину и принимать душ. Максимум — лицо помоют, руки. Но на одежде, обуви и пыльца и вирусы остаются в огромном количестве», — резюмировал эксперт.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что врач иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина заявила, что аллергики находятся в группе риска заражения коронавирусом.
Читайте также
34%
-0.96 79.12
-0.93
Нашли ошибку?