Аллерголог Алексей Попович рассказал, почему люди подвергают себя большему риску заболевания коронавирусом, нарушая режим самоизоляции в разгар весны.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Knut Niehus via ww; 5-tv.ru

Выходить на улицу в период цветения березы и клена, который приходится на май особенно опасно. Помимо того, что создаются благоприятные условия для заражения COVID-19, люди сталкиваются с угрозой проявления аллергии. Об этом в интервью 5-tv.ru рассказал врач, иммунолог и аллерголог Алексей Попович.

«В майские праздники именно пик цветения березы, одуванчик в этот же момент цветет. Могут наслаиваться и другие деревья: например, лещина, клен, вяз. В общем, честно говоря, даже не аллергикам опасно выходить на улицу из-за вируса и загрязненности окружающей среды», — пояснил медик.

Попович добавил, что в начале мая легче заразиться коронавирусом, поскольку для этого есть все подходящие условия: относительно высокая температура, оптимальная влажность и прочее.

«Это же все на лицо попадает, на волосы, на одежду, и вряд ли кто-то из людей будет сразу после улицы все скидывать в стиральную машину и принимать душ. Максимум — лицо помоют, руки. Но на одежде, обуви и пыльца и вирусы остаются в огромном количестве», — резюмировал эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что врач иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина заявила, что аллергики находятся в группе риска заражения коронавирусом.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
73.93
0.35 79.90
0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:59
«Кошечка»: Юлия Беретта показала фрагменты нового клипа
6:52
Европу предупредили о второй волне карантина
6:41
Екатерина Шпица дала девчачий совет для самоизоляции
6:29
Советские партийные бонзы могли расправиться с группой Дятлова
6:19
«Кто-то еще не спит со мной?» — Плетнева в откровенном наряде попросила совета у фанатов
6:08
Истребители Турции и Греции чуть не столкнулись — видео

Сейчас читают

«Больше пены»: Сычев в мыле и с глазами «в кучку» насмешил фанатов
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака
«Мне очень больно»: супруга Эмина Агаларова прокомментировала новость о разводе

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок