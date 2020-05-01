Скупой платит дважды: шесть примеров того, как не нужно экономить

Правильно распоряжаться финансами — необходимый, но далеко не самый распространенный навык. Издание Femmie.ru подобрало шесть способов сэкономить, которые только на первый взгляд кажутся разумными.

Экономить на продуктах

От экономии на еде, может быть, выиграет ваш кошелек, но проиграет здоровье. Плохая, ненатуральная пища может стать причиной болезней, на лечение которых придется потратить гораздо больше.

Не ходить к врачам

Надеяться на то, что в аптеке подскажут мазь или таблетку — тоже путь к большим тратам. Иногда лучше сразу отправиться к специалисту с небольшим недомоганием, чем потом тратить сотни тысяч на лечение запущенных болезней.

Покупать дешевую одежду

Экономия на одежде и обуви приносит обманчивую выгоду: низкую цену сопровождает низкое качество. Поэтому есть смысл покупать вещи из натуральных материалов, которые стоят дороже, но точно прослужат дольше.

Покупать по акции

Распродажи и акции «два по цене одного» могут сыграть с вами злую шутку. Очень часто покупатели выходят из магазина с совершенно ненужными им вещами, купленными просто потому, что была скидка.

Это касается как одежды, так и продуктов: не стоит сметать с полок все, что имеет яркий ценник. Особенно это касается скоропортящихся продуктов — такие товары быстро окажутся в мусорном ведре, а в холодильнике опять будет пусто.

Делать все самому

Такой способ решения бытовых проблем может привести к неожиданному и не всегда приятному результату. Переклеивать обои и заново чинить кран все равно придется профессионалам, которые не будут работать бесплатно.

Посадить огород ради экономии

Садовыми работами на даче стоит заниматься, если хотите есть только «свое» или если копание в грядках считаете своим призванием. Однако сажать квадратные километры картошки, чтобы сэкономить — не самый удачный способ уменьшить траты. Много денег уйдет на семена, инструменты, удобрения, бензин для машины — эти суммы не сравнятся с теми, что вы отдаете в магазине за килограмм овощей или фруктов раз в неделю.

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