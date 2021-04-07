ТОП-5 отличий современных сорокалетних женщин от их сверстниц времен СССР

|
Карина Бернтгольц
25 036

Психологи обратили внимание на определенные изменения в поведении представительниц прекрасного пола с течением времени.

ТОП-5 отличий современных сорокалетних женщин от их сверстниц времен СССР

Фото: ТАСС / Мусаэльян Владимир,Трепетов Борис

Психологи обратили внимание на изменения, которые произошли в сознании 40-летних женщин с течением времени. Они сравнили образ мыслей этой категории представительниц прекрасного пола в советскую эпоху и сейчас и сделали несколько любопытных выводов. Их опубликовал портал Femmie.

Женщины стали выглядеть моложе

В XXI веке у женщин появилось множество способов ухаживать за собой и посредством определенных косметических средств сохранять молодость и свежесть. Если в эпоху СССР представительницам прекрасного пола приходилось выискивать рецепты в газетах и журналах, то сейчас о красоте дам может позаботиться косметолог — достаточно прийти в салон красоты.

Женщины перестали себя чувствовать старыми в 40 лет

Во времена Советского Союза женщина в 40 лет считалась уже зрелой. Сейчас дам этой возрастной категории никто не посмеет назвать старыми, поскольку они ведут довольно активный образ жизни и тщательно следят за собой.

Женщины научились совмещать быт и личные интересы

В эпоху СССР вся деятельность женщины была сосредоточена вокруг  семьи. Сейчас представительницы прекрасного пола успевают строить карьеру, воспитывать детей, заниматься саморазвитием и при этом наводить порядок в доме.

Женщины стали больше думать о себе

В советскую эпоху большинство женщин принимали позицию жертву и были готовы забыть о собственных интересах ради детей и мужа. Сейчас представительницы прекрасного пола в большинстве случаев стараются действовать в соответствии со своими желаниями и стремлениями.

Женщины научились быть счастливыми в одиночестве

Остаться одной в 40 лет во времена СССР — самый большой страх всех женщин той эпохи. Сейчас же, напротив, многие представительницы прекрасного пола считают себя независимыми и самодостаточными и не нуждаются в чьей-либо опеке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие невыносимые качества представительниц знаков зодиака отпугивают мужчин.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.38
-0.23 90.18
0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:52
ФАС начала внеплановую проверку цен на яйца, мясо птицы и овощи
8:43
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 апреля, для всех знаков зодиака
8:41
«Почему все, о чем мечтала я, взяла она?» — как сложилась жизнь сестры Бони
8:40
ТОП-5 отличий современных сорокалетних женщин от их сверстниц времен СССР
8:30
Как быстро разносить тесную обувь — простой и проверенный лайфхак
8:30
Пять женских имен, которые притягивают богатство

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 апреля, для всех знаков зодиака
Никакой драмы! ТОП-3 знака зодиака, представительницы которых не ревнуют
«Самый уродливый корабль» Украины вышел в Черное море на испытания — фото
Синдром Легкоступовой: почему смерть певицы потащила за собой лавину вранья

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Почему президентство Байдена вызывает подозрения в США
Почему НАТО боится подлодку «Ростов-на-Дону»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака