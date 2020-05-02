Психологи обратили внимание на определенные изменения в поведении представительниц прекрасного пола с течением времени.

ТОП-5 отличий современных сорокалетних женщин от их сверстниц времен СССР

Фото: ТАСС / Мусаэльян Владимир,Трепетов Борис

Психологи обратили внимание на изменения, которые произошли в сознании 40-летних женщин с течением времени. Они сравнили образ мыслей этой категории представительниц прекрасного пола в советскую эпоху и сейчас и сделали несколько любопытных выводов. Их опубликовал портал Femmie.

Женщины стали выглядеть моложе

В XXI веке у женщин появилось множество способов ухаживать за собой и посредством определенных косметических средств сохранять молодость и свежесть. Если в эпоху СССР представительницам прекрасного пола приходилось выискивать рецепты в газетах и журналах, то сейчас о красоте дам может позаботиться косметолог — достаточно прийти в салон красоты.

Женщины перестали себя чувствовать старыми в 40 лет

Во времена Советского Союза женщина в 40 лет считалась уже зрелой. Сейчас дам этой возрастной категории никто не посмеет назвать старыми, поскольку они ведут довольно активный образ жизни и тщательно следят за собой.

Женщины научились совмещать быт и личные интересы

В эпоху СССР вся деятельность женщины была сосредоточена вокруг  семьи. Сейчас представительницы прекрасного пола успевают строить карьеру, воспитывать детей, заниматься саморазвитием и при этом наводить порядок в доме.

Женщины стали больше думать о себе

В советскую эпоху большинство женщин принимали позицию жертву и были готовы забыть о собственных интересах ради детей и мужа. Сейчас представительницы прекрасного пола в большинстве случаев стараются действовать в соответствии со своими желаниями и стремлениями.

Женщины научились быть счастливыми в одиночестве

Остаться одной в 40 лет во времена СССР — самый большой страх всех женщин той эпохи. Сейчас же, напротив, многие представительницы прекрасного пола считают себя независимыми и самодостаточными и не нуждаются в чьей-либо опеке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие невыносимые качества представительниц знаков зодиака отпугивают мужчин.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
72.73
-0.96 79.12
-0.93
ТОП-4 знаков зодиака среди мужчин, которые не славятся интеллектом

Последние новости

9:20
Названа причина ЧП на плавбазе «Всеволод Сибирцев» в Находке
9:17
«Живет в некрасивом теле»: Лена Миро раскритиковала фитнес-курс Виктории Бони
9:04
Директор АНО «Цифровые платформы» рассказал, как можно «удалиться» из сети
8:54
«Коронавирус, уходи!» — Группа «Несчастный случай» спела про жизнь в самоизоляции
8:44
ТОП-4 знаков зодиака среди мужчин, которые не славятся интеллектом
8:35
«Поросеночек»: Басков признался, что рос упитанным мальчиком, и показал фото

Сейчас читают

ТОП-4 знаков зодиака среди мужчин, которые не славятся интеллектом
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 мая, для всех знаков зодиака
На ком Андрей Макаревич тайно женился в четвертый раз?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок