ТОП-5 отличий современных сорокалетних женщин от их сверстниц времен СССР

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Карина Бернтгольц
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Психологи обратили внимание на определенные изменения в поведении представительниц прекрасного пола с течением времени.

ТОП-5 отличий современных сорокалетних женщин от их сверстниц времен СССР

Фото: ТАСС / Мусаэльян Владимир,Трепетов Борис

Психологи обратили внимание на изменения, которые произошли в сознании 40-летних женщин с течением времени. Они сравнили образ мыслей этой категории представительниц прекрасного пола в советскую эпоху и сейчас и сделали несколько любопытных выводов. Их опубликовал портал Femmie.

Женщины стали выглядеть моложе

В XXI веке у женщин появилось множество способов ухаживать за собой и посредством определенных косметических средств сохранять молодость и свежесть. Если в эпоху СССР представительницам прекрасного пола приходилось выискивать рецепты в газетах и журналах, то сейчас о красоте дам может позаботиться косметолог — достаточно прийти в салон красоты.

Женщины перестали себя чувствовать старыми в 40 лет

Во времена Советского Союза женщина в 40 лет считалась уже зрелой. Сейчас дам этой возрастной категории никто не посмеет назвать старыми, поскольку они ведут довольно активный образ жизни и тщательно следят за собой.

Женщины научились совмещать быт и личные интересы

В эпоху СССР вся деятельность женщины была сосредоточена вокруг  семьи. Сейчас представительницы прекрасного пола успевают строить карьеру, воспитывать детей, заниматься саморазвитием и при этом наводить порядок в доме.

Женщины стали больше думать о себе

В советскую эпоху большинство женщин принимали позицию жертву и были готовы забыть о собственных интересах ради детей и мужа. Сейчас представительницы прекрасного пола в большинстве случаев стараются действовать в соответствии со своими желаниями и стремлениями.

Женщины научились быть счастливыми в одиночестве

Остаться одной в 40 лет во времена СССР — самый большой страх всех женщин той эпохи. Сейчас же, напротив, многие представительницы прекрасного пола считают себя независимыми и самодостаточными и не нуждаются в чьей-либо опеке.

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