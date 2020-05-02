🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 мая, для всех знаков зодиака

Вспомните о силе воображения, Раки. Желания опасны тем, что имеют свойство исполняться. Поэтому подумайте над формулировкой — чего именно вы хотите? Будьте смелее, и Вселенная вас не оставит без лакомого куска пирога.

Вам кажется, что вы тонете в пучине эмоций, увы, не самых приятных. Но вспомните о том, что все это — игры разума. Даже если есть уважительная причина для хандры, вы всегда можете стать наблюдателем, а не участником этой игры. Обратитесь за поддержкой к близким, они вам не откажут.

Вас накрывает волной ностальгии по старым временам. Не бойтесь, Тельцы, это может быть приятным приключением. Поговорите с друзьями. Задушевные беседы, пусть и по телефону, вам помогут найти позитивный настрой. Если вы с кем-то в ссоре, самое время помириться.

Время отметить ваш личный успех, Овны. И не важно, каких он масштабов — будь то завершение написания книги или удачно испеченный пирог. Вы заслужили передышку и одобрение. Оглянитесь, вокруг вас друзья, и они обязательно поддержат вас. Это только начало вашего пути, но вы справитесь.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 2 мая, Луна в знаке Дева способствует налаживанию контактов с близкими. Этот день также стоит посвятить помощи другим людям. Новый взгляд на решение старых проблем поможет наконец-то с ними справиться.

♌ Лев

Вы настроены игриво, но вам негде разгуляться. Не беда — устройте виртуальную вечеринку, не хуже настоящей. Что плохого в том, чтобы надеть любимый наряд на встречу с друзьями онлайн? Возможно, вы сможете кого-то поддержать и помочь в трудную минуту не сойти с ума от скуки.

Космический совет: устройте виртуальную вечеринку и поддержите других.

♍ Дева

Вы испытываете беспокойство, вас переполняют невысказанные мысли. Значит, Девы, время для практики заземления. Подойдут медитации, занятия йогой или то, что помогает вам встать на твердую почву. Не бойтесь, то, что вас тревожит, скоро разрешится.

Космический совет: время для практики заземления.

♎ Весы

Вы привыкли отдавать, не скупясь, энергию своим близким. Но помните, что ваш сосуд добра не бездонный, время подумать и о себе. Посвятите день тому, что вам нравится — почитайте книгу или пересмотрите любимые фильмы. Остальные дела подождут.

Космический совет: посвятите день себе и своим удовольствиям.

♏ Скорпион

Вы не можете долго сидеть взаперти, вас тянет наружу. Увы, обстоятельства пока не дают вам покинуть дом и путешествовать. Но вспомните, что в такой ситуации не вы одни — как насчет общения с близкими в онлайне? Их поддержка поможет вам стерпеть невзгоды и стать сильнее. Используйте ситуацию так, чтобы выйти потом из заточения с прибылью.

Космический совет: найдите время для близких.

♐ Стрелец

Из любой ситуации есть выход, Стрельцы. Подумайте, если вас загнали в тупик, вы откажетесь от цели или будете искать новые способы ориентироваться в заданных обстоятельствах? Сегодня время для креатива, и, поверьте, момент разрешения вашей старой проблемы не за горами. Космический совет: подойдите с креативом к старой проблеме.

♑ Козерог

Любая история успеха складывается из маленьких шагов вперед. Задумайтесь об этом. Возможно, вы получите предложение, которое покажется вам пустяковым. Но не спешите с отказом, даже такой небольшой шаг может стать первым на большом пути к победе.

Космический совет: не спешите с отказом на предложение.

♒ Водолей

Наш мир похож на детскую площадку. В нем мы играем, а еще усваиваем уроки. Для вас, Водолеи, пришло время обучения. Возможно, вам придется столкнуться с правдой, к которой вы были не готовы. Но не забывайте, любой урок хорош, особенно, когда учитель — Вселенная. Вас ведут по верному пути, поверьте.

Космический совет: время усвоить урок и двигаться дальше.

♊ Рыбы

Вы в полной гармонии с собой, наконец-то. Вы научились расставлять приоритеты, и самое время для исполнения желаний. Сделайте запрос миру, и он благосклонно ответит на него. Поверьте, вы хорошо поработали над собой, теперь можно расслабиться.

Космический совет: сохраняйте гармонию с собой и расслабьтесь.

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