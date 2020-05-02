Найдено природное средство от похмелья. И это не рассол

Ученые провели эксперимент с тремя группами, которым давали разные растворы для облегчения последствий приема алкоголя.

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Фото, видео: ТАСС / Heiko Wolfraum; www.globallookpress.com / Andrew Crowley, Sonja Krebs, CHROMORANGE / Bilderbox, Michael Boland, kati

Немецкие ученые обнаружили целительные свойства некоторых растений в борьбе с похмельем. Сотрудники Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга провели эксперимент, в ходе которого доказали, что раствор с их экстрактами способен снизить симптомы после длительного распития алкогольных напитков. Результаты исследования опубликованы изданием MedicalXpress.

Ученые разделили участников эксперимента на три группы. Первой дали выпить за 45 минут до начала и после раствор с экстрактами, второй — без растительных компонентов, а третьей — плацебо. В состав первого раствора входили экстракты кактуса опунции, гинкго билоба, корня имбиря, барбадосской вишни, ивы, а также калий, магний, цинк, бикарбонат натрия, рибофлавин, тиамин, фолиевая кислота, стевиолгликозиды и инулин.

Участники в течение четырех часов пили спиртное. Сбор анализов до, сразу после окончания процесса и через 12 часов показал, что у первой группы симптомы похмелья были менее выражены. По сравнению с теми, кто пил плацебо они испытывали головную боль меньше на 34%, тошноту — на 42%, безразличие — на 27%, а тревогу — на 41%. Участники второй группы не почувствовали видимых улучшений.

Ученые сделали вывод, что эффект был достигнут благодаря содержанию в растениях полифенолов и флавонидов. Однако, какие именно механизмы оказали целительное влияние, только предстоит изучить.

Ранее 5-tv.ru писал, что токсиколог назвал самые эффективные напитки при похмелье. При этом эксперт развеял мифы о пользе «народной традиции похмеляться».

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